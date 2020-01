Ba cách tải file PDF lên Facebook

1. Sử dụng trang bán hàng Facebook

Nếu bạn có tạo một trang trên Facebook để bán hàng, bạn có thể tải lên file PDF. Tuy nhiên cách tải lên này có một nhược điểm là tập tin bạn tải lên sẽ được coi như một “menu” trên trang bán hàng. Nên cách này sẽ hữu hiệu khi bạn tải lên một danh sách gì đó cho trang Facebook của mình.

Truy cập vào trang chủ Facebook trên trình duyệt, tiếp theo bấm vào mục Pages bên dưới thanh Explore bên trái giao diện.

Bên trái giao diện của trang bán hàng, chọn vào See more > About. Bấm tiếp vào mục Add Menu, và chọn tiếp vào mục Add PDF Files để tải lên tập tin mình cần.

Tập tin PDF sẽ xuất hiện trong vòng vài phút. Để kiểm tra hãy quay lại trang của bạn và nhấp vào “Menu” bên trái màn hình, bên dưới ảnh đại diện của trang của bạn.

Chọn Add Menu để thêm file PDF cho trang doanh nghiệp trên Facebook Ảnh chụp màn hình

2. Tải file PDF lên nhóm trên Facebook

Truy cập vào một nhóm bất ký bạn muốn trên Facebook, tại đầu giao diện có khung nơi bạn có thể viết bài. Kéo và thả file PDF của bạn vào ô này, hoặc nhấp vào "More" ở trên cùng và chọn "Add File", sau đó chọn file PDF đang lưu ở máy tính của bạn và bấm Post để tải lên.

Tải file PDF lên nhóm trên Facebook Ảnh chụp màn hình

3. Chuyển file PDF thành hình ảnh để tải lên Facebook

Mặc dù chỉ một số trang nhất định trên Facebook cho phép bạn tải lên file PDF, nhưng với hình ảnh thì thoải mái hơn. Bạn có thể chuyển file PDF của mình thành hình ảnh để dễ dàng chia sẻ lên Facebook. Cách này sẽ hữu hiệu nhất khi cho file PDF chỉ có trang duy nhất, nhưng nếu bạn cần chuyển đổi nhiều trang, bạn nên chuyển mỗi trang thành hình ảnh riêng biệt.

Dịch vụ chuyển đổi file PDF thành hình ảnh JPG Ảnh chụp màn hình

PDF 2 JPG (pdf2jpg.net) là một công cụ trực tuyến hỗ trợ chuyển đổi nhanh và dễ sử dụng. Bạn chỉ việc chọn file PDF cần chuyển đổi và chọn chất lượng cho hình ảnh để dịch vụ thực hiện chuyển đổi.

Sau khi đã có tập tin hình ảnh được chuyển đổi từ PDF, hãy tải lên Facebook một cách bình thường.