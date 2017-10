Mua sắm nhanh gọn, thảnh thơi và cực kỳ an toàn

“Cơn ác mộng” lớn nhất của những người thường xuyên mua sắm có lẽ là cảnh xếp hàng dài tại các trung tâm thương mại. Việc mất quá nhiều thời gian tìm tiền, gom góp tiền lẻ hay lấy đúng thẻ ngân hàng có thể khiến các bà nội trợ nhận về ánh mắt khó chịu từ những người phía sau. Một gợi ý hay dành cho các tay hòm chìa khóa là Samsung Pay, phương thức thanh toán di động đầy mới mẻ tại Việt Nam.

Sau vài bước cài đặt và tích hợp thẻ đơn giản, thao tác vuốt màn hình sẽ đưa bạn đến ngay với danh sách thẻ thanh toán của mình. Việc còn lại là quét vân tay hoặc mống mắt để xác nhận, sau đó chạm điện thoại vào đầu đọc thẻ là xong. Trong những tình huống gấp gáp như đang vội về đón con, cần chuẩn bị bữa tối gấp hay săn hàng giảm giá, thao tác thanh toán nhanh, gọn, lẹ của Samsung Pay sẽ giúp bạn rất nhiều. Đã có hàng triệu bà nội trợ nói riêng và người tiêu dùng thế giới nói chung bị chinh phục bởi ưu điểm này của Samsung Pay. Tại Việt Nam, theo thống kê mới nhất của Công ty điện tử Samsung Vina, đã có hơn 80.000 lượt cài đặt và 30.000 giao dịch thanh toán qua ứng dụng này.

Để thẻ ở nhà, an toàn tài chính

Theo thống kê mới nhất của Công ty Javelin Strategy & Research, chỉ tính riêng năm 2016, đã có khoảng 15,4 triệu người tiêu dùng Mỹ bị ảnh hưởng bởi tình trạng đánh cắp nhận dạng và gian lận thẻ tín dụng. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 16 tỉ USD. Nguyên nhân chính đến từ những lỗ hổng bảo mật trên thẻ tín dụng, cho phép kẻ gian chiếm quyền chi tiêu chỉ với các thông tin cơ bản như số thẻ, ngày hiệu lực và mã số xác nhận (CVV, CVC...). Bản thân việc giao thẻ ngân hàng cho thu ngân, thanh toán ở nước ngoài hay thậm chí là rút tiền ở máy ATM cũng tiềm ẩn nguy cơ thẻ bị sao chụp bằng các thiết bị ghi hình.

Bằng cách mã hóa toàn bộ thông tin trên thẻ thành một mã Tokenization (do ngân hàng và tổ chức chuyển mạch thẻ quốc tế cấp), không ai có thể sao chép hay can thiệp vào tài khoản của bạn. Hơn nữa, tầng bảo mật Samsung Knox trong điện thoại cũng liên tục thẩm tra tính toàn vẹn cả về phần cứng lẫn phần mềm của thiết bị. Nhờ đó, thủ thuật root máy hay cài mã độc nghe lén cũng bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cuối cùng, thao tác quét mống mắt hoặc vân tay mỗi lần thanh toán sẽ tăng thêm tính bảo mật cho giao dịch hằng ngày của bạn. Giờ đây, các bà nội trợ có thể yên tâm để thẻ ngân hàng ở nhà, để đảm bảo tối đa an toàn tài chính.