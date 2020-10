Bản cập nhật Windows 10 gây lỗi trình điều khiển của bên thứ ba

Gần đây, Microsoft phát hành các bản cập nhật bảo mật tích lũy cho tất cả phiên bản được hỗ trợ của hệ điều hành phiên bản Windows 10, gồm cả phiên bản 2004 (KB4579311). Mặc dù các bản cập nhật này được thiết kế để tăng cường bảo mật cho hệ điều hành khi sử dụng các sản phẩm Microsoft Office và thực hiện các hoạt động cơ bản, nhưng phía Microsoft cảnh báo bản cập nhật có thể gây ra lỗi khi cài đặt trình điều khiển của bên thứ ba.

Bản cập nhật KB4579311 gây ra lỗi trình điều khiển của bên thứ ba Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Microsoft cảnh báo người dùng sẽ có thể gặp những thông báo lỗi khi tiến hành cài đặt các trình điều khiển của một hãng thứ ba, thông báo lỗi có nội dung “Windows can’t verify the publisher of this driver software”. Ngoài ra, người dùng Windows 10 cũng có thể gặp một lỗi khác khi cố gắng xem các thuộc tính chữ ký với sự trợ giúp của Windows Explorer: “No signature was present in the subject”.

Người dùng Windows 10 bị ảnh hưởng nên liên hệ với nhà cung cấp trình điều khiển hoặc nhà sản xuất thiết bị (OEM). Bạn cần yêu cầu nhà cung cấp giúp cài đặt trình điều khiển được cập nhật để khắc phục sự cố.

Ngoài các lỗi nói trên thì bản cập nhật mới của Windows 10 lần này giải quyết nhiều sự cố đang tồn tại như: vấn đề có thể nâng cao đặc quyền trong win32k, vấn đề dịch vụ của Group Policy, khi một chính sách đã được định cấu hình để xóa các cấu hình được lưu trong bộ nhớ cache. Nó cũng cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho Windows App Platform và Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization và Windows Kernel.

Người dùng có thể cập nhật thông qua ứng dụng Windows Update của Windows.