Bất chấp Covid-19, LG và Samsung vẫn tăng lợi nhuận

Theo Neowin, cả Microsoft và Apple đều cảnh báo với các nhà đầu tư rằng họ có thể không đạt được mục tiêu thu nhập của mình trong quý 1/2020 vì sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 . Nhưng trong báo cáo tài chính quý 1 của mình, LG và Samsung đều cho thấy sự gia tăng lợi nhuận hoạt động so với năm ngoái.

Trong trường hợp của Samsung, doanh thu công ty đạt 44,68 - 46,24 tỉ USD cùng lợi nhuận hoạt động trong khoảng 5,21 - 5,38 tỉ USD. Con số này tăng so với 43,35 tỉ USD về doanh thu và 5,16 tỉ USD về lợi nhuận hoạt động trong cùng quý năm ngoái. Đương nhiên, các con số giảm so với quý trước đó - tức quý 4/2019.

Về phía LG, doanh thu thực sự giảm so với cùng kỳ năm ngoái, với ước tính đạt 12,16 tỉ USD so với 12,35 tỉ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động đã tăng đáng kể với ước tính 910 triệu USD trong ba tháng đầu năm 2020, so với mức chỉ 745 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Đây không phải là con số cuối cùng và không công ty nào đưa ra nhiều lời giải thích về lý do tại sao kết quả năm nay tốt hơn bất chấp các điều kiện bất lợi. Báo cáo thu nhập đầy đủ có thể sẽ được các công ty đưa ra trong vài tuần tới.