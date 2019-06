Bill Gates góp sức giải quyết biến đổi khí hậu

Theo CNBC, các báo cáo đặc biệt của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã làm mới lại sự quan tâm của các công ty lớn trong việc đầu tư vào các công ty năng lượng sạch, đặc biệt liên quan đến việc loại bỏ carbon dioxide (CO 2 ).

Thế giới sẽ phải giữ mức nhiệt độ 1,5 độ C để giảm thiểu tình trạng nóng lên toàn cầu nhưng nhiệt độ mục tiêu này sẽ trở nên bất khả thi nếu không có sự trợ giúp của việc loại bỏ carbon dioxide.

CE là một công ty năng lượng sạch của Canada sử dụng công nghệ Direct Air Capture để loại bỏ khí carbon dioxide khỏi khí quyển. Khí CO 2 do công ty thu được sau đó được xử lý và tái tạo thành nhiên liệu. Về lý thuyết với công nghệ này, trái đất sẽ có thêm cơ hội chống lại biến đổi khí hậu. CE ước tính rằng nhà máy của hãng sẽ thu được khoảng 500 kiloton CO 2 trong khí quyển mỗi năm.

2 thu được. Với khoản đầu tư khổng lồ của Bill Gates và nhóm Big Oil, CE có thể bắt đầu thương mại hóa công nghệ loại bỏ carbon dioxide để sản xuất nhiên liệu tổng hợp. Công ty ước tính ban đầu chi phí tiêu tốn khoảng 600 USD cho mỗi tấn COthu được.

Tuy nhiên, với mức huy động vốn 68 triệu USD mới đây, mức giá này đã giảm xuống chỉ còn ở mức tối thiểu 100 USD mỗi tấn.