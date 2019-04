Bộ xử lý cho laptop của Intel đạt tốc độ 5 GHz

Doanh nghiệp thường lựa chọn kỹ lưỡng trang thiết bị điện tử, nhưng lại bỏ qua những thứ nhỏ nhặt như in ấn. Sai lầm thường gặp là sử dụng mực in không rõ nguồn gốc, và bỏ qua những lợi ích từ mực in chính hãng.