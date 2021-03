Cách bỏ chặn tiện ích mở rộng trên trình duyệt Edge

Những lỗi này xuất hiện khi ai đó chặn tính năng cài đặt tiện ích mở rộng bằng Registry Editor hoặc Local Group Policy Editor. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này và có toàn quyền truy cập vào Group Policy cũng như Registry Editor để thay đổi cài đặt để trình duyệt hoạt động bình thường trở lại.

Thay đổi cài đặt Local Group Policy

Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập gpedit.msc và nhấn Enter.

Tìm theo đường dẫn Computer Configuration > Administrative Templates > Classic Administrative Templates > Microsoft Edge > Extensions.

Bạn sẽ thấy 2 tùy chọn có tên Control which extensions cannot be installed và Allow specific extensions to be installed. Nhấp đúp vào và chuyển thiết lập từ Enabled sang Not Configured.

Xong bấm OK để lưu lại các thay đổi, sau đó thử lại với trình duyệt. Nếu chưa được hãy thử tiếp với bước thứ 2.

Thay đổi cài đặt cho Local Group Policy Ảnh chụp màn hình

Sử dụng Registry Editor

Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập regedit và nhấn Enter.

Tại giao diện chỉnh sửa Registry Editor bạn truy cập theo đường dẫn sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft.

Tiếp theo sẽ thấy 2 khóa ExtensionInstallAllowlist và ExtensionInstallBlocklist. Hãy xóa chúng đi.

Sau cùng khởi động lại máy và kiểm tra trình duyệt đã hoạt động bình thường với các tiện ích mở rộng hay chưa.