Cách chặn ứng dụng theo dõi bạn trên iOS 14

Các ứng dụng có khả năng theo dõi bạn khi lướt web hoặc sử dụng các ứng dụng khác, khả năng này vô hại và không ảnh hưởng đến việc sử dụng của người dùng.

Tuy nhiên, từng có nhiều trường hợp về việc theo dõi ứng dụng bị lạm dụng. Trong một báo cáo từ Washington Post năm ngoái, 5.400 ứng dụng iPhone đã được tìm thấy đang sử dụng trình theo dõi và đang gửi dữ liệu cá nhân như số điện thoại và địa điểm của người dùng cho các công ty nghiên cứu và tiếp thị bên thứ ba.

Apple từng siết chặt bảo mật bằng cách buộc các ứng dụng phải được người dùng chấp thuận mới có thể sử dụng trình theo dõi. Giờ đây trên iOS 14 , Apple đã cung cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát chặn hoàn toàn các yêu cầu được theo dõi.

Cách thực hiện

• Truy cập vào Settings > Privacy.

• Tiếp theo chọn vào mục Tracking nằm ở đầu giao diện. Bạn sẽ thấy một tùy chọn Allow Apps to Request to Track.

• Cài đặt mặc định sẽ cho phép các ứng dụng yêu cầu quyền theo dõi bạn, khi tùy chọn nói trên tắt đi sẽ chặn các ứng dụng không thể yêu cầu theo dõi bạn. Nếu bạn cấp quyền cho một ứng dụng theo dõi, bạn sẽ thấy một danh sách trong cài đặt Privacy > Tracking.