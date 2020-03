Cách chuyển tiếp nhiều email trong Gmail cùng lúc trên Google Chrome

Mặc định Gmail chỉ cho phép người dùng chuyển tiếp từng email một lần, nhưng với tiện ích mở rộng Multi Email Forward cho trình duyệt Google Chrome bạn có thể chuyển tiếp nhiều email trong Gmail cùng một lúc dễ dàng.

Cài đặt tiện ích tại địa chỉ tinyurl.com/reag8zy

Cách sử dụng tiện ích

Đầu tiên bạn cài đặt tiện ích vào trình duyệt, tiếp theo tiện ích sẽ tự động truy cập vào hộp thư Gmail và bạn bấm Next để trải qua các bước giới thiệu.

Để chuyển tiếp nhiều email một lúc, đầu tiên bạn đánh dấu chọn những email đang cần chuyển tiếp.

Tiếp theo bấm vào biểu tượng Forward của Multi Email Forward nằm trên thanh công cụ của Gmail.

Bấm vào biểu tượng của Multi Email Forward sau khi chọn email Ảnh chụp màn hình

Trong menu xuất hiện sẽ có những tùy chọn như: Forward selected emails individually (chuyển tiếp những email đã chọn), Forward selected emails in one email (merged in body) (chuyển tiếp những email đã chọn và gộp toàn bộ nội dung email thành một), Forward selected emails in one email as EML attachments (chuyển tiếp những email đã chọn dưới dạng đính kèm) và Forward selected emails in one email as PDF attachment (chuyển tiếp những email đã chọn thành file PDF đính kèm theo email).

Bấm Forward Emails để chuyển tiếp toàn bộ email đã chọn Ảnh chụp màn hình

Thường chúng ta sẽ chọn lựa chọn đầu tiên là Forward selected emails individually. Cuối cùng bạn nhập địa chỉ email đến trong hộp thoại xuất hiện và bấm Forward Emails.