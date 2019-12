Cách đơn giản để dừng việc 'nghe trộm' của điện thoại Android

Ở các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, tính năng OK, Google rất quen thuộc. Khi bạn nói OK, Google thì thiết bị sẽ tự động hiểu bạn muốn điều khiển qua giọng nói. Hoặc khi tính năng OK, Google không được kích hoạt, vẫn có những người dùng sử dụng chức năng tìm kiếm, điều khiển, ra lệnh qua Google Assistant. Tất cả các hoạt động này sẽ được Google lưu trữ vào bảng lịch sử hoạt động của tài khoản Google.