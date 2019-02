Cách giữ an toàn tài khoản Google

Thiết lập số điện thoại hoặc email khôi phục tài khoản

Phần lớn những người được Google khảo sát cho biết họ có địa chỉ email phụ (87%) hoặc thiết bị di động (73%) được sử dụng cho mục đích khôi phục tài khoản và bảo mật. Và đây cũng chính là hai yếu tố cần thiết cho nhu cầu khôi phục tài khoản.

Ảnh chụp màn hình Cần sử dụng thêm địa chỉ dự phòng

Nhiều dịch vụ web, trong đó có Google, có thể giúp cảnh báo nếu có hoạt động đáng ngờ trên tài khoản hay trong trường hợp người dùng cần chặn ai đó sử dụng tài khoản của mình mà không được phép. Và tất nhiên, việc thêm thông tin khôi phục vào tài khoản có thể giúp người dùng trở lại nhanh hơn nếu chẳng may bị mất quyền truy cập hoặc không thể đăng nhập.

Để thiết lập thông tin khôi phục trên Google, hãy truy cập phần Security của tài khoản và cuộn xuống phần Ways we can verify it's you.

Sử dụng mật khẩu duy nhất cho tài khoản

65% số người được Google khảo sát cho biết họ sử dụng lại cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, và 60% cho biết có quá nhiều mật khẩu cần nhớ. Việc sử dụng chung mật khẩu có thể làm tăng rủi ro bảo mật, giống như sử dụng cùng một chìa khóa để khóa nhà, xe hơi và văn phòng và nếu ai đó có quyền truy cập vào một thứ, tất cả đều có thể bị xâm phạm.

Việc tạo mật khẩu duy nhất cho mỗi tài khoản có thể loại bỏ được rủi ro này. Hãy chắc chắn rằng mỗi mật khẩu khó đoán và tốt hơn, dài ít nhất tám ký tự. Hãy cân nhắc sử dụng các chương trình quản lý mật khẩu, như trình quản lý được tích hợp sẵn trong trình duyệt Chrome, để giúp tạo, bảo vệ và theo dõi tất cả mật khẩu.

Luôn cập nhật phần mềm mới nhất

Để giúp bảo vệ các hoạt động trực tuyến, hãy đảm bảo rằng bạn luôn sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất trên tất cả các thiết bị. Kết quả khảo sát của Harris Poll chỉ ra rằng trong khi 79% số người được hỏi hiểu tầm quan trọng của việc cập nhật phần mềm nhưng lên đến một phần ba số người trong đó cho biết họ không thường xuyên cập nhật ứng dụng hoặc không chắc chắn có làm điều này hay không.

Một số phần mềm như Google Chrome sẽ tự động cập nhật, do đó người dùng không cần phải lo lắng về quá trình này. Đối với các dịch vụ khác gửi thông báo thời gian cập nhật, hãy ngay lập tức thực hiện hoặc chọn vào mục remind me later để nhắc nhở thời gian phù hợp cập nhật.

Kích hoạt xác thực hai bước (2FA)

Thiết lập xác thực hai yếu tố (2FA) cũng được gọi là “xác minh hai bước” giúp giảm đáng kể khả năng bị người khác truy cập trái phép vào tài khoản. Đối với đa số người dùng, Google tin rằng 2FA là một tùy chọn bổ sung để tăng cường bảo mật cho tài khoản. Tuy nhiên, khoảng 31% số lượng người dùng được Google khảo sát cho biết họ không sử dụng 2FA.

Ảnh chụp màn hình Kích hoạt hai lớp sẽ giúp tài khoản an toàn hơn

2FA yêu cầu người dùng thực hiện thêm một bước thứ hai mỗi lần đăng nhập vào tài khoản sau khi điền tên người dùng và mật khẩu. Người dùng có thể lựa chọn các hình thức cho 2FA như tin nhắn văn bản SMS, mã sáu chữ số được tạo bởi ứng dụng như Google Authenticator, một thông bác xác nhận trên thiết bị đáng tin cậy hoặc sử dụng khóa bảo mật vật lý.

Người dùng có thể truy cập trang web g.co/2sv của Google để tiến hành xác thực hai bước cho tài khoản Google của mình.

Sử dụng công cụ Google Security Checkup

Công cụ kiểm tra bảo mật Google Security Checkup (http://g.co/securitycheckup) cung cấp các đề xuất bảo mật được cá nhân hóa và có thể thực hiện các hành động giúp người dùng tăng cường bảo mật cho tài khoản Google. Quá trình thực hiện chỉ mất khoảng hai phút để hoàn thành.

Ảnh chụp màn hình Giao diện của công cụ Google Security Checkup

Việc kiểm tra bảo mật bằng Security Checkup không chỉ giúp bạn an toàn hơn khi sử dụng Google mà còn có sẵn các thủ thuật được cá nhân hóa cung cấp thông tin giúp bạn an toàn hơn trên web, như thiết lập khóa màn hình trên điện thoại di động, xóa các trang web và ứng dụng của bên thứ ba có nguy cơ truy cập vào tài khoản…