Cách kích hoạt 'máy ảo' cho Windows 11 trong VirtualBox

Theo Neowin, có thể một số người chưa sẵn sàng giao máy tính của mình cho kênh Dev của Windows Insiders mà thay vào đó chọn thực hiện theo giai đoạn thử nghiệm bằng cách sử dụng máy ảo. Điều này được cho là giải pháp thông minh cho những ai muốn thử nghiệm hệ điều hành mới.

Đối với những ai đang sử dụng Oracle VirtualBox, người dùng có thể thực hiện các bước như hướng dẫn dưới đây để việc điều hướng Windows 11 trên máy ảo này trở nên dễ dàng hơn.

- Trong thanh công cụ Oracle VirtualBox, chọn Devices > Insert Guest Additions CD Media.

- Điều hướng đến ổ CD trong Windows VM.

- Nhấp đúp vào VboxWindowsAdditions và làm theo lời nhắc trên màn hình.

- Chọn I want to manually reboot later.

- Tắt máy ảo.

Giả sử GPU trên hệ thống đáp ứng các tiêu chí cho Hardware 3D Acceleration, người dùng có thể bật tính năng này lên.

- Trong VM đã tắt, chọn Settings.

- Điều hướng đến Display.

- Đánh dấu vào Enable 3D Acceleration.

- Bấm OK.

Bây giờ người dùng có thể khởi động máy ảo và thấy tính năng Hardware 3D Acceleration đã được kích hoạt. Lúc này, trải nghiệm với Windows 11 trên máy ảo sẽ trở nên tốt hơn.