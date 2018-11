Cách kiểm soát tính năng 'sức khỏe pin' trên iPhone

Ảnh: Apple Battery Health là một tính năng được Apple đưa vào kể từ iOS 11.3 Battery Health là chương trình được Apple đưa vào nhằm giải quyết những rắc rối liên quan đến việc công ty tự ý điều chỉnh hiệu suất iPhone trên các thiết bị sử dụng pin suy thoái. Song song với tính năng này, Apple cũng tung chương trình thay thế pin cho iPhone đời cũ có pin suy thoái, với mức phí chỉ 29 USD thay vì 79 USD như trước đó. Các iPhone bị ảnh hưởng bao gồm loạt iPhone 6/6S, 7 và SE. Battery Health là chương trình được Apple đưa vào nhằm giải quyết những rắc rối liên quan đến việc công ty tự ý điều chỉnh hiệu suất iPhone trên các thiết bị sử dụng pin suy thoái. Song song với tính năng này, Apple cũng tung chương trình thay thế pin cho iPhone đời cũ có pin suy thoái, với mức phí chỉ 29 USD thay vì 79 USD như trước đó. Các iPhone bị ảnh hưởng bao gồm loạt iPhone 6/6S, 7 và SE.

Tính năng Battery Health là gì?

iOS 11.3 trở lên có công cụ Battery Health được tích hợp sẵn. Chỉ cần đi tới Settings > Battery > Battery Health. Từ đó, bạn sẽ thấy thông tin về khả năng tối ưu và hiệu suất cao nhất của iPhone. Bạn cũng sẽ thấy iPhone có bị chậm lại bởi tính năng điều chỉnh hiệu suất của Apple hay không. Theo Pocket-lint, chiếc iPhone X được kiểm tra có dung lượng 93% sau 1 năm sử dụng vẫn chưa bị Apple điều chỉnh hiệu suất khi hiển thị thông báo “Your battery is currently supporting normal peak performance”.

Nếu cảm thấy không cần thiết, bạn có thể tắt tính năng điều chỉnh hiệu suất pin Performance Management có trên iPhone của mình. Nhưng trước khi tắt tính năng này, bạn cần nhớ rằng mục đích của nó là nhằm tránh trường hợp iPhone bị tắt máy đột ngột trong quá trình sử dụng.

Cách vô hiệu hóa Performance Management

Tính năng này được áp dụng cho iPhone có tuổi thọ hơn 1 năm và được chạy trên nền tảng iOS 11.3 trở về sau. Để truy cập vào nó, bạn hãy vào Settings > Battery Health. Sau đó sẽ thấy một màn hình với liên kết để cung cấp thêm thông tin về pin lithium-ion.

Ảnh: Apple Tùy theo tình trạng pin mà hiệu suất iPhone được điều chỉnh khác nhau Nếu chỉ báo hiển thị dưới mức 80%, bạn sẽ thấy một thông báo khác cuối màn hình cảnh báo rằng pin iPhone ở trạng thái "significantly degraded". Sẽ có một liên kết khác chỉ bạn đến một trang về cách bảo dưỡng điện thoại của bạn.

Tắt Performance Management

Nếu thiết bị bị tắt do sự xuống cấp của pin, nó sẽ hiển thị thông báo với nội dung “Performance Management has been applied to prevent this from happening again”, tạm hiểu rằng Performance Management đã được áp dụng để ngăn sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

Lúc này bạn sẽ có thêm một tùy chọn để tắt Performance Management. Bạn không thể bật nó cho đến khi bạn gặp phải một sự tắt máy khác. Về cơ bản, iPhone sẽ tự động kích hoạt nó trở lại sau khi sự cố xảy ra.

Ý nghĩa tỷ lệ % pin

Trong menu Battery Health, bạn sẽ thấy tỷ lệ % cho biết dung lượng tối đa của pin iPhone, sau đó là thông báo giải thích khả năng hoạt động cao nhất trên pin iPhone. Tin nhắn bạn nhận được tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm được hiển thị.

Ảnh: Apple Tương ứng với mỗi mức pin là một thông báo khác nhau từ Performance Management Ví dụ: 100% sẽ cho thấy pin ở hiệu năng đỉnh, 95% là pin đã trải qua sự cố tắt máy bất ngờ vì không thể cung cấp công suất đỉnh cần thiết. 79% hoặc thấp hơn sẽ có thông báo về sức khỏe pin bị suy giảm đáng kể và tư vấn bạn đến thay thế pin từ một nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền bởi Apple. Và cuối cùng là Unknow cho thấy iPhone không thể xác định tình trạng pin, bạn có thể liên hệ nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Công suất tối đa và hiệu suất cao nhất

Apple giải thích rằng dung lượng pin iPhone sẽ ở mức tối đa khi được mua mới, tức là 100% khi bạn kích hoạt lần đầu. Sau đó nó sẽ thấp hơn dần sau một khoảng thời gian sử dụng. Theo Apple, một pin bình thường được thiết kế để giữ 80% công suất ban đầu sau 500 chu kỳ sạc ở điều kiện bình thường.

Một khi pin đã xuống mức dưới 80% thì sức khỏe của nó đã bị suy giảm đáng kể và cần phải được thay thế.