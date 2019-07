Cách kiểm tra ứng dụng đang mở webcam và microphone trên Windows 10

Nếu bạn đang dùng Windows 10, Microsoft sẽ giúp bạn tìm ra ứng dụng “láu cá” đó bằng một tính năng tích hợp sẵn trên phiên bản mới của hệ điều hành này. Bạn cũng có thể theo dõi nhật ký các ứng dụng đã sử dụng webcam của bạn theo các mốc thời gian chính xác mà chúng truy cập.

Theo How To Geek, đây là tính năng mới của bản cập nhật Windows 10 trong tháng 5 (Windows 10 May 2019 Update) vừa qua. Trên các bản Windows cũ, bạn phải tìm hiểu phức tạp hơn thông qua việc theo dõi các tiến trình đang chạy để tìm ra ứng dụng nào đang sử dụng webcam. Được biết, tính năng mới này hỗ trợ cả webcam gắn ngoài và webcam tích hợp trên laptop cũng như máy tính để bàn.

Để mở công cụ này, bạn hãy vào phần Settings > Privacy > Camera. Cuộn xuống danh sách các ứng dụng tại đây, bạn sẽ thấy có hai danh sách ứng dụng gồm Microsoft Store apps (các ứng dụng cài từ kho ứng dụng của Microsoft) và Desktop Apps (các ứng dụng mà bạn cài thêm từ bên ngoài vào).

Ứng dụng nào đang sử dụng webcam sẽ có dòng chữ Currently in use màu đỏ Ảnh chụp màn hình

Xem qua hai danh sách này bạn sẽ thấy nếu ứng dụng nào đang truy cập webcam thì sẽ xuất hiện dòng chữ “Currently in use” (hiện đang dùng) màu đỏ ngay dưới tên ứng dụng.

Phần lịch sử truy cập webcam sẽ hiện ở dưới tên ứng dụng Ảnh chụp màn hình

Để xem lịch sử truy cập webcam của chúng, bạn hãy để ý tới các dòng chữ màu xám phía bên dưới tên ứng dụng, nó sẽ báo cho bạn biết lần truy cập webcam gần đây nhất của ứng dụng đó (nếu có).

Nếu ứng dụng không có ghi gì ngoài tên của nó, thì có nghĩa là ứng dụng đó chưa từng truy cập webcam của bạn, hoặc ít nhất từ khi bạn cập nhật bản Windows tích hợp sẵn công cụ này (bản Windows 10 May 2019 Update).

Còn nếu bạn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu hay công cụ nào tương tự, có lẽ bạn chưa cập nhật Windows lên phiên bản mới là Windows 10 May 2019 Update được ra mắt vào tháng 5 vừa qua.

Lưu ý: Theo Microsoft, không phải mọi ứng dụng mà bạn cài thêm từ bên ngoài vào (gọi là Desktop Apps) đều xuất hiện trong danh sách quản lý của công cụ Camera. Do chúng không giống như các ứng dụng có sẵn trên kho ứng dụng Microsoft Store, các ứng dụng cài thêm từ bên ngoài này có thể chọn cách truy cập webcam của bạn ở mức độ thấp hơn nên có thể không xuất hiện trong danh sách giám sát này, ngay cả khi chúng đang truy cập webcam. Ví dụ, các công cụ truy cập từ xa (RAT) và phần mềm độc hại (malware) đều có thể lén lút truy cập theo cách này.

Tắt quyền truy cập webcam của các ứng dụng bằng cách gạt nút này sang OFF Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bạn để ý rằng, kể cả lén lút thì đèn LED của webcam (phần cứng tích hợp) vẫn sẽ sáng - thông báo cho bạn biết webcam đang bật. Nếu phát hiện bị truy cập webcam trái phép, bạn có thể vô hiệu quá quyền truy cập của ứng dụng bằng cách tắt quyền truy cập webcam của hai loại ứng dụng thông qua phần cài đặt trong bảng điều khiển Settings > Privacy > Camera.

Rút ổ cắm (webcam gắn ngoài) hoặc che lại như ảnh trên là cách hữu hiệu hơn cả Ảnh: ShutterStock

Nhưng để an toàn hơn, một giải pháp “truyền thống” là rút phích cắm webcam (nếu dùng webcam gắn rời) hoặc che nó bằng một vật cản như giấy dán chẳng hạn.

Cách tương tự có thể áp dụng với tính năng kiểm soát các hoạt động của micro gắn ngoài hoặc tích hợp, bằng cách truy cập bảng điều khiển ở Settings > Privacy > Microphone.