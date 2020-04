Cách ngăn Microsoft Word đánh dấu hai khoảng cách liền nhau là lỗi chính tả

Trước đó, trong thông báo của mình, Microsoft xác nhận rằng họ sẽ bắt đầu đánh dấu hai dấu cách liền nhau là một lỗi đánh máy, vì vậy khi người dùng thực hiện hai dấu cách cùng lúc sẽ thấy một dấu cách đột nhiên có một đường chấm màu đỏ.

Để ngăn điều này xuất hiện, người dùng có thể thay đổi cài đặt trong Word. Các bản cập nhật Office thông thường sẽ tôn trọng các thay đổi cài đặt mà người dùng thực hiện, vì vậy khi Word thay đổi hành vi mặc định của nó về điều này, người dùng sẽ không bị ảnh hưởng.

Để thay đổi cài đặt, hãy mở bất kỳ tài liệu Word nào và nhấp vào File > Options. Sau đó chọn Proofing > Settings.

Truy cập vào mục Settings trong phần Proofing Ảnh chụp màn hình

Lúc này, cuộn xuống phần Punctuation Conventions, thay đổi Spaces Between Sentences thành Two Spaces trước khi nhấp vào nút OK.

Chuyển Spaces Between Sentences thành Two Spaces rồi nhấn OK Ảnh chụp màn hình

Nhấp vào nút OK lần nữa để thoát khỏi bảng Options và sau đó hoàn tất. Từ giờ trở đi, Microsoft Word sẽ không đánh dấu hai dấu cách liền nhau sau một câu là lỗi nữa. Nếu một bản cập nhật thay đổi điều này, người dùng luôn có thể quay lại menu cài đặt của trình xử lý văn bản và thay đổi lại.

Trong trường hợp người dùng không thể bỏ thói quen viết hai khoảng trống sau mỗi câu, họ cũng có thể yêu cầu Word sử dụng thủ thuật biến một khoảng trống trong văn bản thành hai khoảng trống. Rất đơn giản, chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + H để mở cửa sổ Find and Replace khi đang ở trong cửa sổ Word.

Người dùng cũng có thể dùng công cụ Find and Replace của Microsoft Word để chuyển một dấu cách thành hai dấu cách nếu muốn Ảnh chụp màn hình

Trong cửa sổ Find and Replace, người dùng hãy nhập một dấu cách bên cạnh phần Find what, sau đó nhập hai dấu cách trong phần Replace with trước khi nhấp Replace All.