Cách nhận thông báo Gmail mới trên máy tính

Tính năng này nằm trong cài đặt hệ thống của hộp thư Gmail , bạn kích hoạt nó lên và đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một cửa sổ bật lên trên màn hình để thông báo cho bạn về một email mới nhận, ngay cả khi bạn không chủ động mở tab trình duyệt. Bảng thông báo sẽ bật lên bao gồm người gửi và chủ đề email, xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình của bạn.

Cách thực hiện

• Truy cập hộp thư Gmail trên trình duyệt máy tính.

• Tiếp theo bấm vào biểu tượng cài đặt hình bánh răng nằm ở góc trên bên phải giao diện hộp thư Gmail. Trong menu xuất hiện bạn chọn dòng Settings.

• Tiếp theo ở giao diện cài đặt hộp thư, chọn vào tab General, tiếp theo lướt tìm xuống phần Desktop notifications.

Kích hoạt thông báo cho Gmail Ảnh chụp màn hình

• Bạn sẽ thấy hai tùy chọn gồm: New mail notifications on (nhận thông báo cho tất cả mail mới) và Important mail notifications on (nhận thông báo cho những mail quan trọng). Bạn tùy ý chọn theo nhu cầu của mình.

• Cuối cùng bấm Save Changes ở cuối giao diện để áp dụng thay đổi.