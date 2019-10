Cách tạo tài khoản cục bộ cho Windows 10 để chia sẻ truy cập

Theo mặc định, tài khoản bạn tạo khi cài đặt hoặc nâng cấp lên Windows 10 ban đầu sẽ dùng tài khoản (email) Microsoft của bạn. Sở dĩ, hãng muốn vậy để giúp bạn kết nối với các dịch vụ trực tuyến của họ, bao gồm kho ứng dụng Windows Store hay dịch vụ lưu trữ OneDrive. Nhưng nếu bạn muốn chuyển sang sử dụng tài khoản riêng cho máy tính của mình mà không muốn người khác tương tác với các dịch vụ đám mây của Microsoft mà bạn đang dùng, thì tài khoản cục bộ (local account) sẽ là lựa chọn hợp lý.

Để kích hoạt tài khoản cục bộ, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng Windows ở góc trái phía dưới màn hình, rồi vào mục Settings > Accounts để mở phần quản lý tài khoản người dùng. Tại đây, nếu bạn muốn tạo một tài khoản cục bộ (local account) cho riêng mình, hãy nhấp vào tùy chọn Your account > Sign in with a local account instead và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn cũng có thể thiết lập sử dụng tài khoản cục bộ ngay khi cài đặt lại Windows.

Bài hướng dẫn này của PCWorld sẽ chỉ cho bạn cách tạo một tài khoản cục bộ độc lập với tài khoản chính (sử dụng email của Microsoft) mà bạn đã thiết lập trước đó. Bạn có thể cho phép người thân truy cập máy tính thông qua tài khoản này mà không bị giới hạn quyền truy cập nhiều như tài khoản khách (Guest account), hoặc bạn có thể sử dụng nó để truy cập khi cần nếu không có kết nối internet, bên cạnh phương thức đăng nhập bằng mã PIN.

Bấm vào phần Add someone else to this PC để thêm tài khoản khác vào máy Ảnh chụp màn hình

Vào phần Settings > Family & other users > Add someone else to this PC để thêm tài khoản khác vào máy tính. Dĩ nhiên, bạn không thể tạo một tài khoản cục bộ với các thiết lập tài khoản “Your family” của Windows 10.

Nhấp vào tùy chọn được khoanh đỏ như hình minh họa Ảnh chụp màn hình

Ở màn hình mở ra, nhấp vào “The person I want to add doesn’t have an email address” (tài khoản không có sẵn địa chỉ email).

Hãy bỏ qua phần khai báo và nhấp vào tùy chọn Add a user without a Microsoft account Ảnh chụp màn hình

Giờ đây, Microsoft sẽ chuyển bạn đến một màn hình cho phép tạo tài khoản Microsoft để dùng cho Windows 10. Dĩ nhiên, bạn không cần nó nên sẽ bấm vào tùy chọn phía dưới màn hình “Add a user without a Microsoft account” (thêm tài khoản người dùng không cần tài khoản Microsoft).

Đặt tên tài khoản cục bộ và nhập hai lần mật khẩu để xác nhận tài khoản mới Ảnh chụp màn hình

Bước tiếp theo đơn giản hơn, bạn chỉ cần nhập tên truy cập, nhập hai lần mật khẩu và phần gợi ý mật khẩu rồi nhấp vào nút Next để hoàn tất.

Giờ đây, bạn đã có một tài khoản cục bộ để đăng nhập máy tính khi cần hoặc chia sẻ với người thân nếu muốn.

Theo mặc định, do tính bảo mật của các dịch vụ đám mây nên Microsoft sẽ tắt tính năng đám mây với tài khoản cục bộ, bao gồm OneDrive, Wi-Fi Sense và cả trợ lý ảo Cortana. Nhiều tính năng đòi hỏi phải đăng nhập tài khoản Microsoft để sử dụng nhưng về cơ bạn bạn có thể dùng tài khoản cục bộ để truy cập máy tính kể từ lúc này.