Cách tạo thông báo khi iPhone sắp cạn pin

Apple đưa ra cảnh báo khi bạn chỉ còn 5% pin, nhưng đó chỉ là trên iPad còn iPhone thì không. Nếu bạn đang sử dụng iPhone , có một cách để kích hoạt cảnh báo khi thiết bị chạm mức 5% để có thể kịp thời sạc trước khi nó mất nguồn hoàn toàn.

Điều kiện để thực hiện là thiết bị đang sử dụng iOS 14 và có ứng dụng Shortcuts.

Cách thực hiện

• Mở dụng Shortcuts (Phím tắt), truy cập tab Automation > chọn Create Personal Automation.

• Trong bảng tạo hành động Automation, kéo xuống cuối trang chọn vào Battery Level. Bây giờ bạn chỉ việc kéo thanh trượt về mức 5% và bạn sẽ có 2 tùy chọn cần chú ý là Equals 5% (thông báo khi pin vừa chạm mức 5%) và Falls Below 5% (thông báo khi dưới mức 5%). Chọn hành động bạn muốn xong bấm Next.

Các bước tạo thông báo khi hết pin Ảnh chụp màn hình

• Tiếp theo chọn Add Action, nhập vào ô tìm kiếm dòng Notification và chọn Show Notification khi kết quả xuất hiện. Sau đó chỉ việc sửa lại nội dung của bảng thông báo theo ý của bạn và bấm Next.

• Cuối cùng bạn tắt tùy chọn Ask Before Running và bấm Done để hoàn thành. Từ bây giờ mỗi khi điện thoại của bạn pin chỉ còn 5% sẽ có thông báo.