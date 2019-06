California cho phép 2 startup Trung Quốc cung cấp dịch vụ xe tự hành

Theo South China Morning Post, hai hãng được Ủy ban Tiện ích công California cấp giấy phép trong tuần này là AutoX và Pony.ai. Hai startup sẽ được vận hành các dịch vụ xe tự lái cho hành khách công cộng.

Đây là lần đầu tiên giấy phép taxi robot của Mỹ được cấp cho doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, giữa lúc nhiều hãng ở cả hai nền kinh tế số một thế giới đầu tư mạnh cho tương lai xe tự hành ở đô thị. AutoX và Pony cho biết họ vừa khởi động dịch vụ dùng thử cho nhân viên và một nhóm nhỏ người dùng ở cả Trung Quốc lẫn Mỹ trước khi tung dịch vụ chính thức.

Pony đang vận hành hơn 10 xe tự lái ở bang California, do hai cựu giám đốc Baidu thành lập và hiện được định giá 1,7 tỉ USD. AutoX thì được cựu trợ lý giáo sư Xiao Jianxiong tại Đại học Princeton thành lập năm 2016, hiện văn phòng tại Mỹ và Trung Quốc. Dù vậy, hãng tính chuyển trụ sở từ Thung lũng Silicon sang Hồng Kông và đặt mục tiêu phổ biến công nghệ xe tự hành ra toàn cầu.

AutoX và Pony là hai trong số vài startup xe tự hành Trung Quốc khởi động từ Thung lũng Silicon song giờ đây hướng nỗ lực tung dịch vụ taxi robot nhiều hơn về Đại lục. Trong số 48 doanh nghiệp thuộc mảng xe tự hành được liệt kê trong báo cáo thường niên của Bộ Phương tiện Cơ giới bang California hồi tháng 2, có 11 hãng có trụ sở hoặc hoạt động chính ở Trung Quốc.

Ngành xe tự hành thu hút hàng tỉ USD tiền đầu tư vài năm qua, là một trong các ngành quan trọng thuộc mảng trí tuệ nhân tạo mà cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều muốn thống trị toàn cầu. Tuy nhiên, số liệu bang California đưa ra cho thấy giới doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đi sau doanh nghiệp Mỹ trong ngành này.

Tính đến tháng 11.2018, tài xế Waymo và Cruise của Mỹ không can thiệp nhiều vào tính năng tự lái của xe. Với Waymo, tài xế chỉ can thiệp một lần với mỗi 17.700 km xe chạy, trong khi tài xế của Pony, hãng thuộc hàng đầu trong dàn startup xe tự lái Trung Quốc, thì can thiệp một lần trong mỗi 1.645 km xe chạy.