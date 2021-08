Camera an ninh có thực sự ngăn được kẻ trộm?

Luke Harris bắt đầu "hành nghề" từ năm 12 tuổi. Đến năm 26 tuổi, anh quyết định "rửa tay gác kiếm" sau khi thực hiện nhiều vụ trộm lớn nhỏ khác nhau. Tháng 9.2020, công ty Boundry cần tuyển một nhà tư vấn bảo mật để kiểm tra các hệ thống an ninh mới. Harris đã tận dụng kinh nghiệm của mình để vượt qua 50 ứng viên khác.

Theo Harris, việc lắp đặt camera an ninh thường khiến kẻ trộm ngần ngại hơn. Anh nói với TechRadar: "Khi tên trộm lục soát tài sản, chúng muốn ra vào càng nhanh, càng ít khả năng bị bắt càng tốt. Bất kỳ biện pháp nào cũng có thể trở thành chướng ngại đối với chúng, từ ánh sáng bên ngoài chiếu vào, chuông báo động cho đến camera an ninh". Tên trộm có thể từ bỏ đối tượng sau khi phát hiện camera an ninh vì sợ camera sẽ ghi lại gương mặt mình và chuyển cho cảnh sát.

Peter Woolf - tác giả cuốn tự truyện The Damage Done kể về cuộc đời trộm cắp của chính mình cũng có quan điểm tương tự. Người này cho biết: "Hệ thống an ninh tốt khiến kẻ trộm chùn bước. Chỉ cần bước qua cánh cửa, đặt chân xuống sàn là họ cảm thấy ngay. Hoặc khi bước vào khu vườn và đèn tự động bật sáng, tên trộm sẽ dừng lại vì nghĩ mình vừa bị CCTV phát hiện. Chúng thực sự hiệu quả".

Camera với đèn tự động Ảnh chụp màn hình

Camera gắn bên ngoài sẽ "hù dọa" kẻ trộm tốt hơn camera đặt trong nhà. Nhiều loại camera an ninh của những hãng như Arlo, Ring hay Eufy đều có pin sạc, giúp người dùng có thể gắn chúng ở bất cứ đâu. Đối với camera trong nhà, bạn cần đặt chúng ở nơi dễ nhìn thấy nhất có thể.

Các camera như Arlo Pro 4 hay Ring Spotlight có thêm pin dự phòng, cho phép bạn đổi pin ngay lập tức thay vì để máy ngừng hoạt động trong lúc đợi pin chính sạc lại.

Luke Harris cũng khuyên chủ nhà nên đăng ký dịch vụ của công ty để có thể xem lại video nhiều ngày sau đó và tải xuống những đoạn clip bằng chứng để gửi cho cơ quan thực thi pháp luật. Dù vậy, cũng có nhiều loại camera như Eufy SoloCam E40, loạt camera của Blink hay camera ngoài trời Swann Spotlight có thể lưu dữ liệu trên đám mây mà không cần đăng ký dịch vụ với công ty.

Camera Arlo Ultra thì cung cấp tùy chọn lưu trữ cục bộ trên thẻ micro SD có kết nối với internet . Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu muốn xem lại video của nhiều ngày trước, bạn cần phải cắm thẻ micro SD vào máy tính.