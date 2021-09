Camera iPhone 13 Pro nằm ở vị trí nào trên bảng xếp hạng DxOMark?

Đối với chụp ảnh chân dung ngược sáng, màu sắc và độ tương phản đã được cải thiện và hình ảnh hiển thị ở mức độ chi tiết cao hơn, đặc biệt là khi chụp ở các điều kiện trong nhà điển hình. Có vẻ như các kỹ sư máy ảnh của Apple đã cố gắng sử dụng kích thước pixel lớn hơn của cảm biến mới để cải thiện khả năng lưu giữ chi tiết. Tuy nhiên, giống như iPhone 12 Pro, vẫn có nhiễu độ sáng trong hầu hết các tình huống chụp.

Điểm Zoom của iPhone 13 Pro là 76 điểm. Mặc dù nó không phải là tốt nhất, nhưng hiệu suất vẫn tốt hơn so với iPhone 12 Pro nhờ ống kính zoom quang 3x dài hơn so với 2,5x của mẫu cũ. Do có nhiều cải tiến trong các lĩnh vực chính, điểm Video 119 đưa iPhone 13 Pro lên đầu bảng xếp hạng phụ này. Sự không ổn định về ánh xạ tông màu rất rõ ràng trên iPhone 12 series đã được khắc phục và độ phơi sáng nói chung là ổn định. Hiệu suất lấy nét tự động giờ đây tốt hơn nhờ theo dõi nhạy cảm vào đúng thời điểm và lấy nét lại mượt mà.