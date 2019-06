Canon ra mắt máy ảnh chụp xong in liền

Điểm nổi bật của iNSPiC [C] và [S] là được thiết kế nhỏ gọn, với màu sắc được điều chỉnh theo hướng hiện đại, tươi sáng phù hợp cho giới trẻ, muốn chụp ảnh và in ra ngay mà không phải chờ đợi. Tuy nhiên bản [S] vẫn hơn bản [C] ở khả năng kết nối với smartphone bằng ứng dụng Canon Mini Print để in ảnh lưu trong smartphone hoặc album ảnh trên mạng xã hội.

iNSPiC [S] sở hữu camera độ phân giải 8 megapixel, mang lại hình ảnh chất lượng cao. Máy cũng được trang bị đèn LED quanh ống kính máy ảnh, giúp hình ảnh selfie đủ sáng và nghệ thuật hơn. Trên iNSPiC [S] có khe thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ dung lượng lên đến 256 GB, cho phép lưu lại hình ảnh trước sau đó in lại một cách dễ dàng sau khi chọn được bức ảnh ưng ý nhất.

Về giá bán, iNSPiC [C] có giá bán 4,2 triệu đồng trong khi bản cao cấp [S] có giá bán 5,6 triệu đồng. Đối với giấy in, người dùng cần bỏ ra 300.000 đồng cho một bộ 20 tấm giấy in ảnh, và dòng này chỉ nhận diện được giấy in ảnh của Canon.