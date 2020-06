Cập nhật phong cách nội thất hot nhất khuấy đảo Instagram Hàn Quốc

Không chỉ những căn biệt thự nguy nga hay những căn hộ siêu sang chảnh, mà ngay cả những ngôi nhà bình dân, căn gác nhỏ cũng khiến nhiều người thích mê.

Hàn Quốc là nơi đưa phong cách thiết kế nội thất tối giản lên một tầm cao mới. Đơn giản và tinh tế từ màu sắc đến chi tiết đồ vật, điều này có thể tìm thấy âm hưởng phong cách thiết kế Scandinavi trong hầu hết các công trình, kiến trúc nhà tối giản kiểu Hàn Quốc.

Tối giản không có nghĩa là đơn giản, nhạt hòa, bởi đằng sau sự tối giản lại là sự tổng hòa của lối sống cân bằng, nhẹ nhàng. Với những người yêu phong cách này, TV The Serif - thiết bị công nghệ tinh tế vừa được ra mắt đầu năm 2020 là món đồ không thể bỏ qua

The Serif là sự hợp tác giữa Samsung và 2 anh em nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Ronan& Erwan Bouroullec, gây ấn tượng mạnh mẽ khi ra mắt với diện mạo “vượt xa trí tưởng tượng người dùng” như một món đồ trang trí nội thất thực thụ

Với thiết kế dạng cữ “I” tinh tế, The Serif thổi hồn vào không gian nghệ thuật của chủ nhân ngôi nhà, dù đặt bất cứ vị trí nào trong không gian cũng mang đến một tổng thể hoàn thiện, trau chuốt đến từng chi tiết, đẹp hoàn hảo từ mọi góc, tỏa sáng như một tác phẩm siêu thực mà bất cứ ai cũng phải ngắm nhìn. Không phải ngẫu nhiên mà thiết kế mềm mại, mượt mà của The Serif được công nhận là một thiết kế tinh tế với nhiều giải thưởng trên thế giới.

Bên cạnh đó, The Serif còn sở hữu chế độ Ambient Mode+ với 2 họa tiết nền ấn tượng: Lá - lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên và Vải - với đa dạng các mảng màu độc đáo để chủ nhân có thể thay đổi hình nền theo cảm hứng. The Serif cũng rất linh động trong sử dụng, hoàn toàn phù hợp với xu hướng nội thất tối giản đúng nghĩa. Bạn có thể dễ dàng đặt TV ở trên bàn, tủ hoặc đặt lên chân đế kim loại đế linh hoạt thời thượng, dễ dàng di chuyển và lắp đặt trong mọi không gian một cách tiện lợi và nhanh chóng.

Không chỉ sở hữu thiết kế tinh tế, The Serif còn gây ấn tượng với khả năng tái tạo hoàn hảo 100% dải màu sắc của công nghệ QLED 4K kết hợp với HDR10+ khiến cho mọi chi tiết trên khung hình trở nên sống động, sắc nét như đang diễn ra trong chính ngôi nhà của bạn. Bên cạnh đó, tính năng kết nối NFC nhanh chóng và tiện lợi, chỉ cần đặt điện thoại trên TV, công nghệ NFC sẽ tự động kết nối với The Serif, bạn sẽ thỏa sức tận hưởng không gian âm nhạc với âm thanh đầy đủ và mạnh mẽ. Hơn nữa, TV có hỗ trợ Air Play 2 cho phép bạn dễ dàng phát nội dung từ thiết bị Apple và các tính năng khác như phản chiếu màn hình, truyền video và nhạc, đem đến một cuộc sống không những hiện đại mà còn tối ưu hóa không gian, giúp mọi thứ trở nên tinh giản hơn. Đồng thời, The Serif còn có khả năng tự điều chỉnh âm thanh thông minh phù hợp với tiếng ồn của môi trường xung quanh giúp người xem có thể thưởng thức trọn vẹn mọi nội dung, hạn chế bỏ lỡ các tình tiết quan trọng.