Cầu thủ không dùng iPhone khiến cả đội bóng rổ bị phạt

Năm 2014, huấn luyện viên trưởng Jason Kidd đã trừng phạt toàn bộ đội Milwaukee Bucks vì một cầu thủ dùng điện thoại Android , khiến trao đổi công việc trong nhóm chat iMessage khó khăn hơn. Tình tiết này được hé lộ trong cuốn sách Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP của tác giả Mirin Fader, nói về sự nghiệp của cầu thủ Giannis Antetokounmpo và quá trình trở thành ngôi sao bóng rổ hàng đầu nước Mỹ.