Cây bút S Pen trên Galaxy Note 10/10+ có gì mới?

Khi màn hình Galaxy Note 10/10+ bị tắt, người dùng có thể nhanh chóng viết, chỉnh sửa và ghim ghi chú vào màn hình Always On (luôn bật) bằng bút S Pen mới. Giờ đây, Screen off memo có thể ghi nhớ các tùy chọn để ghi lại các thông số tự phát, với nhiều tùy chọn màu bút và kích thước nét chữ, cũng như chế độ viết ở chế độ ngang.