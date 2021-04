Chi phí sản xuất Galaxy S21 rẻ hơn tới 13% so với tiền nhiệm

Theo PhoneArena, công ty phân tích cho biết dòng Galaxy S21 có cấu trúc chi phí được tối ưu hóa khi giá thành của chúng vào khoảng từ 400 USD đến 600 USD. Giá sản xuất của chúng rẻ hơn tới 13% so với các sản phẩm tiền nhiệm nhờ chiến lược cắt giảm chi phí, bao gồm việc sử dụng nhiều bộ phận của Samsung hơn, thông số kỹ thuật phần cứng ít tham vọng hơn và loại bỏ các phụ kiện khỏi hộp bán lẻ.

Phiên bản Galaxy S21 Ultra 128 GB (5G mmWave) có giá bán lẻ 1.199 USD, trong khi chi phí vật liệu của nó là 533 USD, thấp hơn 7% so với Galaxy S20 Ultra. Nó được trang bị hai mô-đun ăng-ten mmWave, ít hơn một mô-đun so với tiền nhiệm. Chi phí kết nối tăng nhẹ do hỗ trợ UWB và S Pen.

Đối với Galaxy S21 và S21+, chi phí BoM của chúng giảm từ 12% đến 13% so với Galaxy S20 và S20+. Cả hai điện thoại đều có màn hình mật độ thấp hơn và Galaxy S21+ cũng có ít RAM hơn. Dòng sản phẩm mới cũng loại bỏ cảm biến Time of Flight (ToF) của tiền nhiệm, điều mà người tiêu dùng dường như không bận tâm.

Không giống như các mẫu năm ngoái, điện thoại mới không đi kèm bộ sạc và tai nghe, điều này giúp tiết kiệm chi phí cho công ty. Các biến thể trang bị chip Exynos 2100 hỗ trợ 5G do chính Samsung phát triển giúp tiết kiệm hơn nữa. Được biết, các biến thể sử dụng thành phần do Samsung sản xuất chiếm tới 63% tổng chi phí. Những khoản tiết kiệm này đã được chuyển cho người tiêu dùng thông qua việc hạ giá, khi giá Galaxy S21 giảm 200 USD so với tiền nhiệm.