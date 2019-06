Chiêm ngưỡng 6 mẫu taxi bay nổi bật trên thế giới

Sau nhiều năm chỉ là chuyện giả tưởng, giờ đây taxi bay sắp sẵn sàng tiến vào cuộc sống thực của con người. Nhiều hãng trên thế giới đã cho bay thử tàu bay điện tự lái hoặc bán tự lái, với khả năng cất cánh theo chiều dọc từ bất cứ nơi nào. Các mẫu robot taxi thương mại đầu tiên dự kiến ra thị trường vào năm sau. Dưới đây là một số mẫu nổi bật có thể sớm đưa bạn từ nhà đến văn phòng hoặc sân bay, theo Bloomberg.

Ehang 216

Ehang 216

Đây là sản phẩm của hãng Ehang Air Mobility ở Trung Quốc và có thể là mẫu robot taxi đầu tiên ra thị trường. Ehang 216 cất cánh lần đầu năm 2014, có tầm bay 35 km hay 25 phút, với sức chở 2 hành khách hay 258 kg. Nó được điều hướng thông qua kết nối giữa smartphone của hành khách với trung tâm chỉ huy của doanh nghiệp. Dự kiến Ehang bắt đầu bán taxi bay với giá 300.000 USD vào năm sau. Đơn vị cứu hộ, dịch vụ taxi bay và nhà điều hành chuyến bay du lịch có thể là các bên muốn mua.

Volocopter 2X

Volocopter

Volocopter ở Đức là đơn vị sản xuất chiếc này. Nó bay lần đầu vào năm 2017, với tầm bay 27 km hay 27 phút, sức chở 2 hành khách hay gần 159 kg. Volocopter do hãng ô tô Daimler hậu thuẫn. Mẫu Volocopter 2X có 18 cánh quạt, 9 pin và một chiếc dù. Với tốc độ tối đa gần 100 km/giờ, Volocopter 2X dành cho các hành trình ngắn như bay đến và bay trong sân bay. Công ty dự kiến mở Voloport ở Singapore trong năm nay để bay thử và dự kiến dịch vụ thương mại mở cửa sớm nhất là vào năm 2021.

Astro Elroy

Astro Elroy

Astro Elroy do Astro Aerospace sản xuất, với tầm bay 25 phút và chở được một hành khách. Chuyến bay đầu tiên của robot taxi được thực hiện vào năm 2017. Nó có 16 cánh quạt độc lập, đủ nhỏ để nằm gọn trong hầu hết garage. Công ty Mỹ đặt mục tiêu bán Elroy cho khách hàng công lẫn tư nhân để hỗ trợ hoạt động đi lại, dịch vụ taxi và thậm chí là thực hiện nhiệm vụ quân sự.

Kitty Hawk Cora

Kitty Hawk Cora

Mẫu này do Kitty Hawk, công ty Mỹ sản xuất. Nó bay thử lần đầu năm 2017, với tầm bay đạt gần 100 km hay 30 phút và sức chở hai hành khách hay 258 kg. Đến nay, Cora hoàn tất hơn 700 chuyến bay thử, chủ yếu ở New Zealand. Công ty Kitty Hawk được nhà đồng sáng lập Google Larry Page hậu thuẫn. Nhờ 12 cánh quạt nâng độc lập ở cánh, nó có thể bay với vận tốc đến 177 km/giờ. Công ty kỳ vọng các hãng hàng không và dịch vụ chia sẻ chuyến đi sẽ sử dụng phương tiện.

Workhorse Surefly

Workhorse Surefly

Workhorse ở Mỹ là công ty tung mẫu taxi bay hybrid này. Nó có tầm bay 2,5 giờ hay 362 km, chở được hai hành khách và bay lần đầu vào năm ngoái. Workhorse Surefly bay được lâu hơn các đối thủ vì có động cơ xăng sạc lại pin. Nó cũng có cánh gập được, phù hợp để chứa trong garage ô tô thông thường và có giá dưới 200.000 USD. Phiên bản đầu tiên cần phi công người thật trong khi doanh nghiệp phát triển tiếp mẫu có thể được điều khiển từ xa.

Lilium Jet

Lilium Jet

Hãng Đức Lilium thực hiện chuyến bay thử cho Lilium Jet vào năm nay. Nó có tầm bay 300 km hay 60 phút, chở được 4-5 hành khách. Taxi bay có 36 động cơ phản lực, bay như một chiếc máy bay có cánh cố định và sử dụng ít hơn 90% năng lượng so với drone dạng máy bay trực thăng. Lilium Jet bay được từ New York đến Boston, và doanh nghiệp ước tính chuyến bay từ Manhattan đến sân bay thành phố New York có giá tầm 70 USD cho mỗi hành khách.