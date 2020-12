Chip Exynos 2100 cho Galaxy S21 tại Việt Nam sắp ra mắt

Theo Neowin, nội dung video kêu gọi người dùng tiếp tục theo dõi cho đến ngày 15.12. Giới phân tích cho rằng đây có thể là thời gian mà Samsung sẽ giới thiệu chip Exynos hàng đầu dành cho các sản phẩm trong tương lai của công ty vì nó được đăng bởi tài khoản Twitter Samsung Exynos với chú thích “Kính gửi người hâm mộ”.

Công ty Hàn Quốc cung cấp chip Exynos nội bộ trong nhiều sản phẩm của mình, bao gồm các thiết bị hàng đầu dòng Galaxy S và Galaxy Note tại một số thị trường nhất định, như Việt Nam. Tuy nhiên, Exynos 990 đã bị người dùng chỉ trích do hiệu năng kém khi so sánh với các chip Snapdragon đến từ Qualcomm. Đó là lý do nhiều người thậm chí còn kiến nghị Samsung ngừng sản xuất chip xử lý Exynos.