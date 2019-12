Chipset Kirin 1020 của Huawei có hiệu năng cao hơn 50% so với Kirin 990

Theo GSMArena, các nguồn tin cho biết Kirin 1020 có tên mã Baltimore mang đến nâng cấp đáng kể về hiệu suất so với Kirin 990 khi đạt tốc độ tăng lên đến 50%. Điều này ấn tượng hơn nhiều so với nâng cấp của Kirin 990 trước đó so với Kirin 980 - vốn chủ yếu là cải tiến về hiệu quả năng lượng cũng như kết nối 5G nhờ quy trình sản xuất 5nm và lõi ARM Cortex-A78 mới.

Khá thú vị khi Kirin 1020 là chip xử lý hàng đầu duy nhất sử dụng kiến trúc Cortex-A78 và hoàn toàn bỏ qua lõi Cortex-A77. Để so sánh, Kirin 990 sử dụng lõi Cortex-A76, trong khi DimT 1000 của MediaTek dựa trên lõi Cortex-A77 giống như Snapdragon 865 sắp ra mắt của Qualcomm. Điều này khiến người dùng tin tưởng Mate 40 Pro vào năm tới sẽ sở hữu chip di động mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng nhất so với các chip đối thủ - vốn phải đợi đến năm 2021 mới có thể tiếp cận.

Ở thời điểm hiện tại không có nhiều chi tiết về Kirin 1020 được đưa ra, điều không bất ngờ khi mà thời gian ra mắt chip này vẫn còn xa, dự kiến vào tháng 9.2020.