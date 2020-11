Chrome cho phép tắt Progressive Web Apps chạy khi khởi động

Theo Techdows, cả Chrome và Edge đều hỗ trợ chạy Progressive Web Apps (PWA) khi người dùng đăng nhập vào máy tính của mình, nhưng tùy chọn kiểm soát các ứng dụng chạy khi khởi động không được cung cấp trong các trình duyệt Chromium này.

Giờ đây, với Chrome , người dùng có thể sử dụng tùy chọn Start app when you sign in để quản lý các ứng dụng PWA chạy khi đăng nhập Windows theo cách sau:

- Truy cập chrome://flags, tìm kiếm “Desktop PWAs run on OS login”, nhấp vào menu thả xuống và chọn “Enabled” trước khi khởi động lại trình duyệt.

Truy cập bất kỳ trang web PWA nào như Twitter, nhấp vào biểu tượng + trên thanh địa chỉ để cài đặt, sau đó chọn “Start App when you sign in to your computer”. Khi khởi động máy tính vào lần tiếp theo, Chrome PWA sẽ tự động mở.

Mọi người có thể bật/tắt ứng dụng PWA theo ý muốn Ảnh chụp màn hình

Để tắt các PWA của Chrome chạy khi khởi động, người dùng có thể vào trang chrome://apps, nhấp chuột phải vào ứng dụng mà mình đã cho phép chạy khi đăng nhập Windows, sau đó bỏ chọn trước “Start App when you sign in”.

Tùy chọn này không tồn tại cho các ứng dụng web trong trang edge://apps trong Edge Canaryl. Hiện tại, người dùng có thể xóa Edge PWA chạy khi khởi động từ vị trí %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.