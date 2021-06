Chrome sẽ có thể quét các tệp tiềm ẩn nguy hiểm theo yêu cầu

Theo Neowin, phiên bản mới của trình duyệt được thiết lập để nhận được nhiều cải tiến bảo mật hơn, đặc biệt là về trải nghiệm của tính năng Enhanced Safe Browsing.

Enhanced Safe Browsing đã được ra mắt vào tháng 5.2020 và là một tính năng chọn tham gia gửi các trang web đến Google Safe Browsing để chủ động kiểm tra mức độ an toàn của chúng. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome, biện pháp bảo vệ này cũng mở rộng cho các dịch vụ khác của Google thông qua tài khoản của bạn.

Với Chrome 91, Google sẽ triển khai nhiều cải tiến hơn cho Google Safe Browsing. Cải tiến đầu tiên được lên kế hoạch liên quan đến tiện ích mở rộng của Chrome. Khi bạn tải xuống một tiện ích mở rộng mới, bạn sẽ nhận được một hộp thoại mới cho bạn biết liệu tiện ích mở rộng đó có đến từ một nhà phát triển đáng tin cậy hay không. Nếu tiện ích này không có trong danh sách tiện ích mở rộng đáng tin cậy của Google, cảnh báo sẽ cho biết “Proceed with caution - This extension is not trusted by Enhanced Safe Browsing” và người dùng sẽ có tùy chọn để ý đến cảnh báo hoặc loại bỏ để tải về.