Chrome vô hiệu hóa Autofill trên các form hỗn hợp kém an toàn

Trình duyệt Chrome đang thử nghiệm vô hiệu hóa tính năng tự động điền thông tin trên các form điền thông tin hỗn hợp không an toàn trên Android, Windows, Mac, Linux và Chrome OS. Chrome cũng hiển thị cảnh báo để cho người dùng biết dữ liệu của form sẽ không được gửi qua những kết nối không an toàn.

Mặc định trình duyệt Chrome sẽ tự động điền mật khẩu, dữ liệu thẻ tín dụng, thông tin liên hệ khi được lưu vào trình duyệt trên các trang web HTTPS. Và hành động nói trên sẽ không hỗ trợ trên các trang web có chuẩn mã hóa cũ không an toàn như HTTP. Khi tính năng vô hiệu hóa tự động điền thông tin với các form kém an toàn được bật thì người dùng sẽ nhận được thông báo khi truy cập trang web HTTP: The data in this form is being sent through an insecure connection. Hiện tính năng đã có mặt trên Chrome 86 Canary.

Cảnh báo về việc chặn tự động điền dữ liệu trên các trang web không an toàn Ảnh chụp màn hình

Cách kích hoạt tính năng

Hiện tại tính năng đang được thử nghiệm dưới dạng flag, bạn có thể kích hoạt theo cách sau.

• Khởi động trình duyệt Chrome 86 Canary.

• Tại thanh địa chỉ truy cập chrome://flags.

• Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa “mixed”.

• Tiếp theo bạn chọn Enable trong 2 tùy chọn Disable autofill for mixed forms và Mixed forms interstitial.

• Sau đó khởi động lại trình duyệt để áp dụng thay đổi.