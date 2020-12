Chủ nhà hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói lạ từ camera an ninh

Theo The Guardian, hacker chiếm đoạt quyền kiểm soát camera, theo dõi và thường xuyên quấy rối gia chủ, đòi tiền chuộc, đòi ám sát và tấn công tình dục.

Chẳng hạn, một người đang xem TV trong phòng khách thì bỗng nghe giọng nói: "Đang xem gì vậy?" từ camera. Giọng nói đó bình luận về trận bóng rổ diễn ra trên màn hình và liên tục kêu con trai ông lại gần camera hơn. Chúng còn dụ dỗ trẻ em bằng cách phát nhạc trong phim kinh dị, hướng dẫn chúng đi vòng quanh phòng rồi nói xin chào qua camera. Biết được sự việc, mẹ của đứa bé đã gọi đến tổng đài Ring thông báo vụ việc nhưng không nhận được phản hồi.

Bọn tin tặc làm phiền gia chủ bất cứ khi nào chúng muốn Ảnh: chụp màn hình The Guardian

Kinh khủng hơn, một người phụ nữ có tuổi còn bị dọa giết và bị quấy rối bằng lời nói. Cuối cùng bà phải chuyển về sống với gia đình do không cảm thấy an toàn khi ở một mình nữa.

Nhiều trường hợp tương tự xảy ra suốt từ năm 2019 đến nay, nạn nhân có thể đến từ nhiều bang như Texas. Florida... Tức nước vỡ bờ khiến hàng chục khách hàng quyết định tố cáo nhà sản xuất camera Ring. Ring là công ty cung cấp thiết bị bảo mật gia đình thuộc sở hữu của Amazon . Sản phẩm nổi tiếng nhất của hãng là loại chuông cửa tích hợp camera thông minh.

Đơn kiện đến từ hơn 30 người thuộc 15 hộ gia đình, bao gồm các khách hàng đã mua sản phẩm của Ring từ năm 2015 - 2019, bất kể họ có bị hack hay không. Hassan Zavareei - luật sư chính đảm nhận vụ này cho biết: "Tôi nghĩ có nhiều người bị hack hơn ta tưởng tượng. Đây có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng trôi". Trong đơn cũng ghi rõ Ring không có động thái bảo vệ khách hàng mà còn đổ lỗi cho họ không cài mật khẩu đủ mạnh và thực hiện bảo mật 2 lớp.

Giọng nói tự xưng là bạn của trẻ em, xúi giục chúng phá TV trong nhà Ảnh: chụp màn hình The Guardian

Được biết, Ring đã bị tin tặc tấn công vào năm 2019 - nghĩa là thông tin bị đánh cắp từ vụ đó có thể được dùng để xâm nhập camera khách hàng. Đơn kiện cũng cho rằng Ring vi phạm quyền riêng tư khi cho phép trình theo dõi của bên thứ ba truy cập ứng dụng của họ.

Đại diện công ty không bình luận gì về những cáo buộc đang diễn ra. Hiện tại vẫn chưa tìm ra thủ phạm đằng sau những vụ tấn công này.

Các chuyên gia bảo mật lên tiếng chỉ trích phản ứng hời hợt của Ring. Evan Greer, Phó giám đốc của nhóm vận động quyền riêng tư Fight for the Future cho biết: "Sau một loạt các bài viết lên án hoạt động bảo mật kém, Ring cuối cùng đã thực hiện một số cải tiến. Lẽ ra họ nên làm như vậy ngay từ đầu, nhưng không thay đổi được sự thật là camera của Ring khiến cộng đồng chúng ta cảm thấy bất an hơn”.

Ngoài ra, Ring còn bị chỉ trích vì trở thành đối tác của lực lượng cảnh sát, cho phép họ truy cập vào dữ liệu camera của khách hàng. Bản thân công ty này từng hứa sẽ góp phần giúp các khu dân cư trở nên an toàn hơn bằng cách hỗ trợ cảnh sát bắt tội phạm.