Có nên hạ cấp từ Windows 10 xuống 8.1?

Quay về với menu Start tệ hại

Windows 8.1 không có menu Start thực sự, thay vào đó nó có màn hình Start mà Microsoft phát triển từ bản 8.0. Vấn đề là màn hình Start không hoạt động tốt khiến Microsoft bổ sung nút Start để giải quyết, tuy nhiên nó vẫn rất đáng thất vọng.

Ảnh chụp màn hình Màn hình Start trên Windows 8.1 thực sự khó chịu

Bạn cũng có thể sử dụng các chương trình thay thế như Classic Shell hoặc Start Menu 8, nhưng Classic Shell đã ngừng phát triển, trong khi Start Menu 8 lại tốn kém.

Với Windows 10, Microsoft cuối cùng đã mang lại menu Start thực sự và biến mọi thứ trở nên tốt hơn, mặc dù còn lộn xộn và chứa nhiều quảng cáo.

Bảo mật kém hơn

Windows 10 an toàn hơn nhiều so với bất kỳ phiên bản Windows nào trước đó. Bởi với Microsoft thì giờ đây bảo mật là ưu tiên hàng đầu của công ty. Có thể kể đến các tính năng như chặn hành vi đáng ngờ, bảo vệ bộ nhớ, kiểm soát truy cập thư mục… Nó cũng tích hợp Windows Denfender nhằm thay thế một cách có hiệu quả hơn so với EMET mà Microsoft đã ngừng phát triển.

Các tính năng này khóa hệ điều hành và làm cho việc lây nhiễm và chiếm quyền điều khiển hệ thống trở nên khó khăn hơn. Windows 8.1 an toàn hơn Windows 7, nhưng mọi tính năng bảo mật đều có trong Windows 10.

Sắp bị ngừng hỗ trợ

Kể từ sau tháng 1.2023, Windows 8.1 sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật quan trọng. Tuy vẫn còn lâu nhưng tốt nhất Windows 10 là nơi bạn nên hướng đến, đặc biệt khi Microsoft sẽ luôn tập trung vào các phiên bản mới nhất trước tiên.

Ảnh chụp màn hình Windows 8.1 sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ mở rộng sau tháng 1.2023

Một khi thời gian kết thúc hỗ trợ dịch vụ đến, có nghĩa là Microsoft sẽ không vá bất kỳ lỗ hổng nào hoặc phát hành bất kỳ bản cập nhật nào để ngăn chặn virus lây nhiễm vào hệ thống của bạn. Vì vậy bạn sẽ dễ bị tin tặc tấn công vào lỗ hổng hệ điều hành và phần mềm đã cài đặt.

Không hỗ trợ bộ xử lý mới

Nếu PC có CPU thế hệ thứ 7 của Intel hoặc thế hệ thứ 7 của AMD, việc cài đặt Windows 8 (hoặc 7) sẽ dẫn đến một thông báo phần cứng không được hỗ trợ. Đây là chính sách được Microsoft đưa ra từ năm 2016. Về cơ bản, nếu máy tính của bạn sử dụng phần cứng mới, các hệ điều hành cũ sẽ bị chặn bản cập nhật.

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi bạn còn thời hạn hỗ trợ mở rộng đến năm 2023 thì nếu sử dụng một hệ thống cũ sử dụng Windows 8.1, bạn sẽ không còn được Microsoft hỗ trợ nữa.

Mã kích hoạt Windows 8.1 đắt tiền hoặc rủi ro

Nếu hạ xuống Windows 8.1, bạn sẽ cần một mã kích hoạt hợp lệ. Microsoft không bán các mã Windows 8.1 nữa, vì vậy việc lấy một mã sẽ khó khăn. Bạn có thể gặp rủi ro với các mã giá rẻ mà không hợp lệ, sẽ không thể kích hoạt. Còn nếu có khóa Windows 8.1, bạn vẫn có thể sử dụng để kích hoạt Windows 10.

Ảnh chụp màn hình Có khá nhiều khóa kích hoạt Windows giá rẻ bán trên mạng nhưng hãy cẩn thận

Khó chịu khi cập nhật Windows 10?

Nếu bạn cảm thấy khó chịu với các bản cập nhật Windows 10, có nhiều cách giải quyết vấn đề. Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là nếu bạn muốn sự ổn định thì đừng tham gia chương trình Windows Insiders.

Còn có thể, bạn hãy nâng cấp lên Windows 10 Pro vốn cho phép trì hoãn cập nhật. Bên cạnh đó, một tin vui nữa là Microsoft sẽ sớm cho phép người dùng Windows 10 Home tạm dừng cập nhật trong 7 ngày - thường đủ dài để giải quyết các vấn đề quan trọng.