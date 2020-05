Có thể chuyển thư viện Google Play Music sang YouTube Music

Theo Neowin, quá trình này có vẻ khá đơn giản: khi người dùng cài đặt ứng dụng YouTube Music cho iOS hoặc Android, người dùng sẽ thấy một nút để chuyển tất cả các video tải lên, danh sách phát, thêm bài hát và album, thích, không thích và thử tùy chọn dịch vụ mới. Các đề xuất của YouTube Music sẽ cập nhật với thông tin mới ngay lập tức và Google sẽ thông báo cho người dùng qua email sau khi thư viện của họ được chuyển.

Để thúc đẩy người dùng thực hiện di chuyển, Google đã cải tiến YouTube Music theo thời gian. Danh sách phát hiện có thể có tới 5.000 bài hát, tăng từ 1.000 bài hát trước đó. Nếu người dùng tải lên các bản nhạc lưu trữ cục bộ, công ty hỗ trợ con số lên đến 100.000 - gấp đôi so với những gì Google Play Music cho phép. Người dùng cũng có thể nghe ngoại tuyến và xem lời nhạc khi bài hát được phát. Bên cạnh đó, có hơn 50 triệu bài hát trên YouTube Music cùng các tính năng như My Mix, Discovery Mix và New Releases Mix sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thứ gì đó để nghe.

Google Play Music cũng cung cấp trải nghiệm podcast và đối với những người dùng đó, Google giúp dễ dàng chuyển thuê bao sang Google Podcasts. Được biết, ứng dụng Google Podcasts gần đây cũng đã tìm hướng đến iOS và Google cũng đã giới thiệu công cụ Podcast Manager cho podcast, biến nó thành dịch vụ podcast của công ty.

Hiện tại, những người thích gắn bó với Google Play Music vẫn có thể làm như vậy, nhưng Google đang lên kế hoạch đóng cửa dịch vụ vào cuối năm nay. Công ty cho biết họ sẽ cung cấp nhiều thông báo trước khi điều đó xảy ra, vì vậy người dùng có thời gian để chuyển nội dung của họ.