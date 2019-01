Công nghệ Trung Quốc bớt tuyển nhân sự vì kinh tế giảm tốc

Bloomberg trích báo cáo do Đại học Renmin và trang web tuyển dụng lớn nhất Trung Quốc Zhaopin công bố cho hay số lượng vị trí IT và internet cần tuyển dụng trên khắp Trung Quốc hạ 20% trong quý có tháng 12.2018 so với trước đó một năm. Mức giảm rõ rệt nhất là ở ngành internet và game trực tuyến, với số lượng tuyển dụng vị trí làm việc mới hạ lần lượt 23% và 30%.

Các công việc được trả lương cao trong ngành công nghệ từ lâu là vị trí “hot” với nhiều người. Dù vậy, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nền kinh tế giảm tốc và việc chính phủ tăng cường kiểm duyệt, kiểm soát nội dung online buộc nhiều doanh nghiệp phải giảm tuyển dụng. Tình hình tuyển dụng cho thấy hiện các hãng lớn e rằng chuyện kinh tế suy yếu sẽ không thay đổi một sớm một chiều.

Ảnh: Bloomberg Trụ sở Alibaba ở Hàng Châu

Đà trượt dài trong số lượng việc làm đăng tuyển là dấu hiệu đáng lo ngại cho công nghệ Trung Quốc trong bối cảnh nước này nỗ lực rời khỏi các ngành công nghiệp truyền thống như sản xuất thép để chuyển sang các dịch vụ có giá trị cao. Bắc Kinh từ lâu xem các hãng công nghệ lớn là bằng chứng cho năng lực quốc gia và khả năng tiến lên trong chuỗi giá trị.

Hiện giới kinh tế dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại còn 6,2% trong năm 2019, mức thấp nhất từ năm 1990. Không chỉ công nghệ mà các ngành nghề khác cũng ghi nhận đà giảm.

Đơn cử, doanh số ô tô hạ lần đầu tiên trong 28 năm, và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung làm tổn thương đáng kể người tiêu dùng cũng như niềm tin doanh nghiệp. Alibaba cảnh báo rằng nền kinh tế giảm tốc có thể ảnh hưởng đến doanh số trên tất cả nền tảng của công ty. Hãng phải cắt giảm chi tiêu cho đi lại và giảm tuyển dụng vị trí mới.