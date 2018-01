Theo Neowin, trợ lý kỹ thuật số của Apple giờ đây cho phép người dùng liên kết tài khoản Spotify của họ, miễn phí hoặc trả phí, và phát các lệnh khác nhau thông qua giọng nói của họ.

Báo cáo cho biết, các lệnh mà người dùng có thể yêu cầu với Spotify thông qua Cortana đó là Play dance music on Spotify; Play my discover weekly playlist on Spotify; Play some Drake; Play focus music; Play rock music; Play my track; what’s playing?