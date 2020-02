Cục An ninh Vận tải Mỹ cấm nhân viên dùng TikTok

TSA hôm 23.2 cho biết họ đã ngừng cho phép nhân viên sử dụng TikTok để tạo các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho cơ quan, theo AP. Quyết định này được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ nêu lên mối lo ngại tiềm năng về vấn đề an ninh quốc gia.

Thượng nghị sĩ New York Chuck Schumer hôm 22.2 đã gửi một bức thư đến Quản trị viên TSA David Pekoske, trích dẫn một chính sách của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cấm TikTok trên các thiết bị của cơ quan. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi truyền thông đưa tin chính phủ Mỹ thực hiện đánh giá ảnh hưởng của TikTok đối với an ninh quốc gia. Nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc hiện đã trở nên phổ biến với hàng triệu thanh thiếu niên Mỹ.