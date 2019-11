Cựu vô địch cờ vây tuyên bố giải nghệ vì 'bất lực' trước AI

Chia sẻ với Yonhap, Lee Se-dol thừa nhận, “với sự tham gia của AI ở giải đấu vô địch cờ vây Go, tôi nhận ra rằng mình không còn bất bại nữa ngay cả khi tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Dù tôi có là số một đi chăng nữa, thì AI là một thực thể không thể bị đánh bại”.

Trong nhiều năm qua, môn cờ vây (Go) được coi là vượt quá tầm so với các chương trình máy tính tinh vi nhất hiện nay, do nó chứa nhiều nước cờ sáng tạo và phức tạp so với khả năng phân tích của máy tính.