Đầu tư công nghệ tài chính toàn cầu lao dốc vì Trung Quốc 'rút lui'

Theo Accenture, giá trị các thương vụ fintech toàn cầu trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30.6 hạ xuống còn 22 tỉ USD, thấp hơn đáng kể so với mức 31,2 tỉ USD trong cùng kỳ năm trước. Số lượng thương vụ trên toàn cầu thì đi ngược lại khi tăng 2% lên 1.561 thương vụ.

Ant Financial Services, hãng điều hành Alipay và kiêm chi nhánh tập đoàn Alibaba, huy động 14 tỉ USD trong nửa đầu năm ngoái. Đây là thương vụ đầu tư fintech lớn nhất năm. Nếu không tính thương vụ "khủng" của Ant Financial năm 2018 thì đầu tư fintech toàn cầu tăng 28% trong nửa đầu năm nay so với năm ngoái.

Mỹ vẫn là thị trường số một cho các giao dịch fintech. Số thương vụ đầu tư tăng 60% lên 12,7 tỉ USD nửa đầu năm 2019. Đầu tư vào Anh tăng gần gấp đôi lên 2,6 tỉ USD, trong khi đầu tư vào Thụy Điển, Đức và Pháp cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

"Rất nhiều sự quan tâm và nhu cầu cho các thương vụ fintech mới, đặc biệt là ở Anh và những nước khác thuộc châu Âu. Việc gây quỹ cũng mở rộng để đẩy mạnh hợp tác và vượt qua thách thức trong ngành. Câu hỏi đặt ra là liệu điều này có thể kéo dài bao lâu?, chuyên gia Julian Skan thuộc Accenture cho hay.

Tại Singapore, đầu tư fintech tăng gần gấp bốn lần lên 453 triệu USD trong nửa đầu năm, giúp nước này trở thành thị trường fintech lớn thứ ba trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Ở Đông Nam Á, Việt Nam vừa có thương vụ công nghệ tài chính lớn nhất từ trước đến nay khi ví điện tử MoMo gọi vốn 100 triệu USD vào tháng 1.

Accenture dùng dữ liệu từ CB Insights, công ty chuyên dữ liệu và phân tích tài chính mạo hiểm toàn cầu. Hãng cho biết tại Trung Quốc, số khoản đầu tư fintech giảm gần một nửa xuống còn 79 thương vụ, thấp hơn nhiều so với mức 155 thương vụ nửa đầu năm 2018. Trung Quốc là động lực chính của tài trợ vốn fintech toàn cầu năm 2018.

Tổng số tiền đầu tư công nghệ tài chính ở Trung Quốc chỉ đạt 820 triệu USD nửa đầu năm nay, thấp hơn rất nhiều so với mức 17,7 tỉ USD nửa đầu năm ngoái. Nếu trừ thương vụ của Ant Financial thì mức tài trợ fintech ở Đại lục giảm 79%. Thực tế này xảy ra giữa lúc Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng thương mại và công nghệ vốn đã kéo dài hơn một năm qua.

Mỹ tăng kiểm tra các khoản tiền từ nước ngoài rót vào Mỹ, trong đó có tiền từ nhiều công ty Trung Quốc. Nước này cũng áp đặt hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ Mỹ đối với một số hãng Trung Quốc. Huawei Technologies là một trong các hãng bị đưa vào danh sách đen.