Điện thoại Pixel đã được cập nhật lên phiên bản Android 9 Pie

Theo PhoneArena, mặc dù có nhiều món ngon và món tráng miệng có tên bắt đầu bằng chữ P nhưng sau khi đưa ra chiến lược đơn giản hóa tên gọi từ năm 2016 (Nougat hay Oreo), Google đã quyết định chọn Pie là biệt danh của hệ điều hành Android mới nhất mà công ty vừa chính thức phát hành, thay vì những cái tên như Popsicle hay Pancake như dự đoán trước đây.

Nhưng quan trọng hơn, kể từ bây giờ người dùng điện thoại Pixel đã có thể cập nhật hệ điều hành của mình lên phiên bản Android 9 Pie theo các phương thức OTA (ổn định) hoặc tải file cài đặt từ máy chủ của Google.

Ảnh: Google Rất nhiều tính năng mới được bổ sung vào phiên bản Android 9 Pie Cũng theo Google, những smartphone được tham gia chương trình Beta bởi các đối tác OEM cũng sẽ sớm được cập nhật lên hệ điều hành này. Điều đó bao gồm những cái tên như Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo x21, OnePlus 6 đều chính thức lên đời Android Pie vào cuối mùa thu năm nay, cùng với tất cả thiết bị Android One đủ điều kiện. Riêng Essential Phone cũng tham gia chương trình Beta nhưng hiện đã được cung cấp bản cập nhật này.

Được biết tại Google I/O hồi tháng 5, Google đã nêu bật một số tính năng quan trọng có trên Android 9 Pie, bao gồm Adaptive Battery và Adaptive Brightness giúp tạo ra những tác động đến thời lượng pin cũng như tiết kiệm năng lượng.

Tiện ích Slices cung cấp cho mọi người biết mọi thứ cần thiết mà không cần mở ứng dụng, hay App Actions mở ra cách mới để tương tác ứng dụng dựa trên ngữ cảnh, trong khi nền tảng Digital Wellbeing sẽ được phát hành chính thức vào cuối mùa thu này cho điện thoại Pixel trước khi đến Android One và các thiết bị khác vào cuối năm. Ngoài ra còn có các công cụ khác như App Timer, Do Not Disturb mới, Wind Down và Dashboard để kiểm soát mọi thứ.