Điện thoại Samsung có thể tìm thấy ngay cả khi ngoại tuyến

Theo PhoneArena, thành viên Max Weinbach của diễn đàn XDA Developers đã đăng một tweet mới cho thấy một tính năng mà Samsung vừa thêm vào Find My Mobile nhằm giúp các chủ sở hữu Galaxy dễ dàng tìm kiếm thiết bị thất lạc hơn.

Dựa vào ảnh chụp màn hình mà Weinbach chia sẻ, tính năng theo dõi ngoại tuyến này được kích hoạt bằng cách truy cập trang Offline finding và bật nút kích hoạt ở trên đầu. Theo Samsung , điều này sẽ cho phép điện thoại thất lạc được tìm thấy bởi các thiết bị Galaxy của người khác ngay cả khi nó không được kết nối với mạng. Nó cũng cho phép điện thoại của người dùng được sử dụng để quét các thiết bị Galaxy bị thất lạc có thể ở gần đó. Người dùng cũng có thể tìm đồng hồ và tai nghe nếu đây là thiết bị cuối cùng được kết nối.

Tính năng mới giúp mở rộng khả năng tìm kiếm điện thoại Samsung bị thất lạc Ảnh chụp màn hình

Nói cách khác, nếu điện thoại bị thất lạc đang ngoại tuyến, nó vẫn sẽ hiển thị trên điện thoại của chủ sở hữu Galaxy khác nếu nó ở gần họ. Điều đó cũng có nghĩa là nếu người khác có điện thoại Galaxy bị mất và ngoại tuyến, nó sẽ hiển thị trên điện thoại của bạn nếu thiết bị đó ở gần bạn.

Trong thực tế, Apple cũng đã triển khai tính năng tương tự cho người dùng iPhone với bản cập nhật iOS 13, cho phép tìm kiếm một chiếc iPhone bị thất lạc đang ngoại tuyến. Điều này có thể thực hiện được miễn là điện thoại được bật nguồn, và định vị sẽ được thực hiện qua Bluetooth. Để bật tính năng này trên iPhone chạy iOS 13 trở về sau, hãy đi tới Settings > Tap your name at the top of the screen > Tap on Find My > Tap Find My iPhone > Toggle on Find My iPhone > Enable offline finding > Send Last Location.