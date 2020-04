Định dạng bộ nhớ UFS 3.0 trên smartphone có điểm gì mới?

Theo Android Central, UFS được cho là cung cấp băng thông cao hơn đáng kể so với eMMC trong khi tiêu thụ cùng một lượng điện năng. UFS được thiết kế chủ yếu để cung cấp tốc độ giống như SSD trên thiết bị di động.

Các mô-đun UFS thế hệ đầu tiên cung cấp thời gian sao chép tập tin nhanh hơn gấp 3 lần cũng như những cải tiến lớn trong đa nhiệm so với các mô-đun eMMC. UFS có thể làm điều này vì nó là một tiêu chuẩn hoạt động đa nhiệm hoàn toàn, nơi nó có thể đọc và ghi dữ liệu đồng thời. Ngược lại, eMMC chỉ có thể đọc hoặc ghi dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào.

Định dạng UFS 3.0 sử dụng trong nhiều smartphone cao cấp mới đây mang đến mức tăng đáng kể về hiệu suất so với UFS 2.1. Cụ thể, tiêu chuẩn UFS 3.0 hiện cung cấp tốc độ đọc và ghi tuần tự tương ứng là 2.100 MB/giây và 410 MB/giây. Khi so sánh với eMMC 5.1 sử dụng trên loạt Pixel 4, con số tương ứng tăng 6 lần và 8,5 lần. Điều này nhờ UFS dựa trên hệ thống hai làn, trong đó có hai kênh để đọc dữ liệu và hai kênh để ghi dữ liệu, với cách thức hoạt động tương tự như của MIMO (multiple-input and multiple-output) trong mạng.