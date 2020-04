Doanh số Galaxy S20 giảm mạnh do dịch Covid-19

Theo GSMArena, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Samsung dự kiến sẽ công bố doanh thu gần 45 tỉ USD đạt được trong quý 1/2020, con số tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động thực tế gần như giữ nguyên, với mức giảm 0,09% so với quý 1/2019.

Samsung dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính quý 1 vào tuần tới, tuy nhiên giới phân tích đã đưa ra nhận định của riêng mình với mức giảm mạnh cho Samsung , đặc biệt khi công ty phải đóng cửa các nhà máy ở Ấn Độ, Brazil và Nga. Một hãng nghiên cứu ước tính Samsung bán ra 62,2 triệu chiếc, giảm từ 71,5 triệu chiếc trong quý 1/2019.

Liên quan đến doanh số smartphone, vào năm ngoái, Samsung đã đặt hy vọng rằng sẽ tận dụng lợi thế về mạng 5G từ Hàn Quốc cũng như nhiều thị trường lớn khác như Mỹ và châu Âu trước khi Apple phát hành iPhone 5G. Đó là lý do công ty đưa 5G đến tất cả dòng smartphone Galaxy S20 của mình.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các nhà bán lẻ tại Mỹ đã ước tính doanh số bán hàng Galaxy S20 trực tuyến giảm khoảng 20% so với Galaxy S10 vào năm ngoái. Trong khi đó, ước tính tại Hàn Quốc cho thấy doanh số Galaxy S20 bán ra tại đây từ cuối tháng 2 đã giảm đến 30% so với dự đoán ban đầu. Về cơ bản, mọi thứ đã đi ngược lại so với kỳ vọng từ công ty.

Mặc dù Samsung từ chối đưa ra bình luận về những con số nhưng một đồng giám đốc điều hành công ty nói với các cổ đông vào giữa tháng 3 rằng, nhu cầu về smartphone 5G dự kiến sẽ tăng trong năm nay.