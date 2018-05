Doanh thu Google giảm vì... iPhone của Apple ‘bán ế’

Theo PhoneArena, năm ngoái Google đã trả hơn 3 tỉ USD cho Apple để Google Search trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị iOS như iPhone và iPad. Nhưng công ty mẹ của Google - Alphabet, đã nói rằng chi phí này dự kiến sẽ giảm trong năm nay.

Google giảm tiền chi trả cho Apple chắc chắc sẽ có tác động tiêu cực đến thu nhập của nhà sản xuất iPhone, nhưng bản thân Google có lẽ cũng không muốn điều này xảy ra. Quay trở lại vào năm ngoái, trong một báo cáo được đưa ra bởi nhà nghiên cứu Toni Sacconaghi của Bernstein, ông cho biết các thiết bị iOS chiếm một nửa doanh thu từ tìm kiếm di động của Google. Điều đó cho thấy mối quan hệ liên kết giữa lưu lượng truy cập dịch vụ Google và doanh thu dịch vụ của Apple.

Được biết khoản thu từ Google được Apple liệt kê vào mảng dịch vụ. Trong quý 1/2018, Apple đã trích dẫn việc cấp giấy phép là lý do giúp doanh thu dịch vụ của công ty tăng 31% so với cùng kỳ năm trước đó. Nhà nghiên cứu Ben Schachter của Macquarie nói rằng khoản thanh toán cấp phép mà Apple nhận được từ Google sẽ tính thẳng vào lợi nhuận, cao hơn so với mức lợi nhuận 15% mà Apple đạt được với Apple Music - dịch vụ nhạc trực tuyến dựa trên thuê bao của công ty.

Mặc dù CEO Tim Cook nói rằng doanh số bán thiết bị vẫn là phần sinh lợi nhất trong kinh doanh của công ty ông, nhưng hiểu những khó khăn trước mắt nên Apple mới đây đã thâu tóm nhà cung cấp dịch vụ tạp chí số Texture. Đây là công ty đã cung cấp cho người dùng gói thuê bao đọc 200 tạp chí kỹ thuật số với giá 9,99 USD/tháng...