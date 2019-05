Độc đáo nhà tự lắp ráp giá 7.250 USD trên Amazon

Theo Business Insider, hầu hết các ngôi nhà nhỏ bé nhưng đầy đủ tiện nghi hiện nay được trang bị các tấm pin mặt trời, tường có thể chuyển đổi và xích đu trong nhà. Cũng có những loại được bán dưới dạng bộ dụng cụ DIY ("do it yourself" hay tự làm) có thể được lắp ráp trong sân nhà hay trên sân thượng.

Thậm chí Amazon còn bán bộ sản phẩm nhà một phòng 7.250 USD, có thể được hai người lắp ráp hoàn tất trong tám giờ. Hãng bán sản phẩm này là Allwood. Công ty cho hay nhà có thể được đặt ở sân sau nhà bạn, để mở rộng nhà bếp hay một phòng nào đó chứ không phải nơi ở cố định. Nó cũng có thể làm phòng tập yoga hay bể bơi.

Ảnh: Allwood Cách lắp ráp căn studio

Amazon liệt kê mẫu sản phẩm là “văn phòng tại nhà hay nhà khách lý tưởng”. Nhà tự lắp ráp cũng có hai khu vực, một trong nhà và một ngoài trời, phù hợp với việc nướng thức ăn. Với diện tích khoảng 16 mét vuông, nó không đủ chỗ để người mua đặt bếp hay nhà vệ sinh dù Allwood có nhiều mẫu nhà tự lắp ráp khác có cả hai phòng trên.

Nhà dạng này dễ dàng được tháo rời và lắp ráp tại vị trí mới. Nó rẻ hơn một căn nhà nhỏ được xây bình thường, vốn có giá tầm 25.000 USD. Chủ sở hữu muốn biến nó thành căn phòng cho khách ở cần lắp thêm hệ thống điện và máy điều hòa không khí, do đó chi phí có thể đội lên thêm vài ngàn USD. Ngoài ra, chủ nhà cũng cần mua thêm tấm nền giá tầm 320 USD.

Những tấm gỗ của studio được thiết kế để chịu được mưa, tuyết, song không thể đứng vững giữa cơn bão lớn. Lợi thế của căn studio là thời gian lắp ráp siêu nhanh vì hầu hết những ngôi nhà nhỏ thường mất tầm ba tháng để xây xong, tùy thuộc vào diện tích của chúng. Allwood ra mắt sản phẩm vào năm 2018 và đặt mục tiêu bán 250 bộ đến cuối năm nay.