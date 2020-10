Dropbox công bố gói Family 2 TB cho tối đa 6 người

Theo Neowin, gói dành cho gia đình bao gồm tổng dung lượng lưu trữ là 2 TB, được chia sẻ giữa tất cả người dùng trong gói. Với gói Family, mỗi người dùng trong gói đăng ký có không gian riêng để lưu trữ tập tin cùng một thư mục đặc biệt gọi là Family Room, nơi mọi người trong gói đều có thể truy cập tập tin.

Bên cạnh đó, người dùng nhận được các tính năng mà họ có được từ đăng ký Dropbox Plus độc lập, như sao lưu tự động cho các thư mục cụ thể trên máy tính để bàn hoặc sao lưu Camera Roll trên thiết bị di động. Người dùng cũng có quyền truy cập vào Vault, một thư mục cung cấp các lớp bảo mật bổ sung dùng để lưu trữ các tài liệu nhạy cảm như bảng sao kê ngân hàng hoặc thông tin cá nhân khác.

Người dùng trong gói Family cũng có quyền truy cập vào Dropbox Passwords, công cụ quản lý mật khẩu của công ty đã được ra mắt vào đầu năm nay. Nó cho phép người dùng đăng nhập nhanh hơn vào các trang web mà không cần phải nhớ mọi mật khẩu.

Gói Family của Dropbox được cung cấp với giá 19,99 USD/tháng hoặc 16,99 USD/tháng nếu chọn hình thức thanh toán hằng năm. Con số này ít hơn so với 2 đăng ký Dropbox Plus riêng biệt nhưng không tăng dung lượng lưu trữ đi kèm mà chỉ đơn giản là giúp người dùng chia sẻ không gian này với người khác. Google One hoạt động tương tự nhưng gói của nó chỉ có giá 9,99 USD/tháng, còn Microsoft 365 Family cung cấp với cùng mức giá nhưng chia cho mỗi người 1 TB không gian lưu trữ riêng, tức tổng số tối đa là 6 TB. Những điều này làm cho dịch vụ của Dropbox kém hấp dẫn hơn.