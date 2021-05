Dữ liệu hoạt động của người dùng Google được bảo mật hơn

Theo PhoneArena, Google cho biết họ đã thêm lớp bảo mật bổ sung cho trang My Activity dưới dạng bảo vệ bằng mật khẩu. Đi tới trang Manage My Account Verification và nhấn vào liên kết màu xanh lam, người dùng sẽ thấy hai tùy chọn là Require extra verification và Doesn't require the extra verification.

Google nói “nếu bật extra verification, Google sẽ đảm bảo đó thực sự là người dùng trước khi họ có thể xem hoặc xóa toàn bộ lịch sử của mình trên My Activity. Điều này có thể giúp giữ lịch sử của người dùng an toàn hơn trên các thiết bị dùng chung. Cài đặt này chỉ áp dụng cho My Activity. Lịch sử của người dùng vẫn có thể xuất hiện trong các sản phẩm khác của Google”.

Extra verification sẽ hữu ích nếu người dùng và người khác sử dụng cùng một máy tính hoặc nếu người dùng để điện thoại hoặc máy tính bảng của mình ở trạng thái mở khóa. Nếu người dùng muốn ngăn Google lưu giữ lịch sử tài khoản của mình, hãy chuyển đến Activity Controls và xóa lịch sử chi tiết nào được lưu trữ.

Các lựa chọn trong trang quản lý My Activity Ảnh chụp màn hình

Người dùng cũng có thể thay đổi một số cài đặt để ngăn Google thu thập lịch sử của mình. Google cho biết “Web & App Activity của người dùng bao gồm những việc người dùng làm trên các dịch vụ của Google, như Maps, Search và Play. Nó cũng có thể bao gồm những việc người dùng làm trên các trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng dịch vụ của Google hoặc giọng nói và âm thanh bản ghi của người dùng. Hoạt động người dùng lưu giữ được sử dụng để mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm được cá nhân hóa hơn, chẳng hạn như tìm kiếm nhanh hơn và đề xuất nội dung và ứng dụng hữu ích hơn”.

Nhìn chung việc tìm kiếm nhanh hơn và các đề xuất hữu ích hơn có đáng để cho phép Google truy cập vào lịch sử hoạt động của người dùng hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người.