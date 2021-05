Dùng Microsoft Edge xem tài liệu Microsoft Office

Theo Makeuseof, việc tích hợp Office Viewer hiện mới chỉ được triển khai trên kênh Dev của Edge, trong khi phiên bản phát hành ổn định vẫn chưa nhận được nó. Với Office Viewer, người dùng có thể đặt bất kỳ tập tin Microsoft Office nào của mình vào Edge và nó sẽ mở chúng cho người dùng. Bằng cách này, người dùng có thể xem các tập tin Word, PowerPoint và Excel ngay trong trình duyệt này.

Nếu bắt gặp những tập tin Office trên internet, người dùng sẽ không phải tải xuống nữa để có thể xem chúng khi họ chỉ cần bật một tùy chọn trong Edge và trình duyệt sẽ cho phép người dùng xem trước các tập tin đó thay vì tải xuống.

Để bật tính năng này trong Edge, người dùng hãy vào Settings > Downloads, sau đó bật tùy chọn Quickly view Office files on the web using Office Viewer.

Bên cạnh tích hợp Office Viewer, giờ đây Microsoft Edge cũng tích hợp với Windows Search để tìm nội dung của trình duyệt này từ chức năng tìm kiếm truyền thống. Người dùng có thể tìm kiếm nội dung tải xuống, các trang web đã truy cập... ngay từ bảng điều khiển tìm kiếm chính của Windows . Đây là một tính năng tùy chọn, có nghĩa người dùng có thể bật và tắt nó theo ý muốn.

Để bật tùy chọn này hãy mở Microsoft Edge trên máy tính và truy cập menu Settings, nhấp vào Profiles và chuyển tùy chọn Share browsing data with other Windows features sang trạng thái bật.