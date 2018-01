Theo PhoneArena, đây là một con số thực sự báo động khi mà trước đó thời gian trung bình giao sản phẩm chỉ khoảng 12 ngày. Còn nhớ, Apple từng dẫn đầu về khoảng thời gian phát hành sản phẩm mới để ngăn các đối thủ phản ứng lại với sản phẩm mới của công ty. Những sự chậm trễ này cũng có thể gây phiền toái đối với khách hàng và khiến công ty tốn kém tiền bạc hơn.

Ví dụ rõ ràng về sự chậm trễ trong sản phẩm gây ảnh hưởng tiền bạc công ty đó là liên tục trì hoãn loa thông minh HomePod. Apple ban đầu hy vọng bán HomePod với giá 349 USD, tuy nhiên thiết bị đã bị trì hoãn để phát hành vào đầu năm nay. Kết quả là, Amazon và Google đều hưởng lợi từ sự vắng mặt của Apple trên thị trường trong kỳ mua sắm cuối năm.

Các sản phẩm khác của Apple cũng bị trì hoãn ra mắt bao gồm AirPods vào năm 2016, hay Apple Watch cũng chậm trễ phát hành năm ngoái. Điều tương tự với bộ đôi phụ kiện iPad Pro là Smart Keyboard và Apple Pencil.

Một lý do khiến sự chậm trễ của các sản phẩm Apple tăng lên có thể liên quan đến sự khác biệt về kỹ năng của Steve Jobs so với Tim Cook. Trong khi Cook có xu hướng công bố một sản phẩm mới ngay khi có thể thì Jobs lại muốn chờ đợi cho đến khi một thiết bị mới gần như đã sẵn sàng lên kệ mới tiết lộ nó.

Tim Cook đã nói rằng muốn phát hành ba thành viên iPhone 2017 đồng thời. Do iPhone X không có sẵn để lên kệ trong tháng 9 nên chỉ có iPhone 8 và 8 Plus mới sẵn sàng để mua trong cùng tháng. Vấn đề là, việc công bố iPhone X đồng thời điểm khiến khách hàng tiềm năng iPhone tiếp tục chờ đợi cho đến khi bản kỷ niệm 10 năm ra mắt lên kệ. Đó là lý do khiến Apple bị sụt giảm thị phần ở Mỹ với con số lên đến 7,6% trong suốt quý 3/2017 do thời điểm phát hành lệch hướng.